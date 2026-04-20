Capital B réalise augmentation de capital ATM avec TOBAM pour 223 529 € à 0,60 € par action

* Capital B a réalisé une augmentation de capital dans le cadre de son contrat d’augmentation de capital de type « ATM » avec TOBAM, au prix moyen de 0,60 € par action, pour un montant de 223 528,52 €. * Opération structurée via l’émission de 370 701 actions ordinaires nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice des investisseurs visés par l’offre. * Exercice de 16 566 214 BSA 2025-01 convertis en 2 366 602 actions ordinaires, pour un montant total de 1,29 million €. * Produits de ces opérations utilisés pour acquérir 12 BTC pour 0,8 million €. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Capital B SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

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