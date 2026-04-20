 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Capital B réalise augmentation de capital ATM avec TOBAM pour 223 529 € à 0,60 € par action
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 08:02

* Capital B a réalisé une augmentation de capital dans le cadre de son contrat d’augmentation de capital de type « ATM » avec TOBAM, au prix moyen de 0,60 € par action, pour un montant de 223 528,52 €. * Opération structurée via l’émission de 370 701 actions ordinaires nouvelles, avec suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice des investisseurs visés par l’offre. * Exercice de 16 566 214 BSA 2025-01 convertis en 2 366 602 actions ordinaires, pour un montant total de 1,29 million €. * Produits de ces opérations utilisés pour acquérir 12 BTC pour 0,8 million €. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Capital B SA published the original content used to generate this news brief on April 20, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/4403449A3B667449E3FB609241A3D303075CA634

Valeurs associées

CAPITAL B
0,7000 EUR Euronext Paris -1,10%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des passantes marchent devant une peinture murale dans une rue de Téhéran, le 19 avril 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 20.04.2026 09:40 

    Voici les derniers développements lundi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, à moins de deux jours de l'expiration du fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis. . Saisie d'un cargo iranien: Pékin s'inquiète "Nous exprimons notre inquiétude devant ... Lire la suite

  • Ouverture des marchés à la Bourse de Londres
    L'Europe ouvre dans le rouge, recrudescence des tensions au Moyen-Orient
    information fournie par Reuters 20.04.2026 09:36 

    Les principales Bourses européennes ‌évoluent en nette baisse lundi en début de séance, pénalisées ​par la recrudescence des tensions au Moyen-Orient et la remontée des prix du pétrole. À Paris, le CAC 40 perd 1,08%, ​tandis que le Dax de Francfort recule de 1,25% ... Lire la suite

  • Journée de la marque Volkswagen à Pékin
    Les ventes de VE bondissent en Europe après la flambée des prix de l'essence
    information fournie par Reuters 20.04.2026 09:30 

    Les ventes de voitures entièrement ‌électriques sur les principaux marchés automobiles européens ont bondi de près d’un tiers ​au premier trimestre 2026, montrent les données publiées lundi par l'association professionnelle E-Mobility Europe et le cabinet d'études ... Lire la suite

  • Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu à Paris, le 16 avril 2026. ( POOL / LUDOVIC MARIN )
    Popularité : Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu reculent
    information fournie par Boursorama avec Media Services 20.04.2026 09:24 

    Le président retombe à son niveau du mois de septembre. Quant au Premier ministre, il chute à son plus bas niveau depuis sa nomination. Après un regain de popularité ces derniers mois, la cote d'Emmanuel Macron est repartie à la baisse (-1 point) en avril, alors ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank