CAPITAL B : Capital B annonce une levée de 15,2 M EUR auprès d'investisseurs institutionnels internationaux, dont les investisseurs stratégiques Adam Back et TOBAM, pour accélérer sa stratégie de Bitcoin Treasury Company

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Capital B annonce une levée de 15,2 M€ auprès d'investisseurs institutionnels internationaux, dont les investisseurs stratégiques Adam Back et TOBAM, pour accélérer sa stratégie de Bitcoin Treasury Company

Augmentation de capital par placement privé d'actions, sans droit préférentiel de souscription, avec 4 bons de souscription d'actions attachés à chaque action (ABSA), à 0,66 € par ABSA, pour un montant de 15,2 M€, souscrite par des investisseurs institutionnels internationaux, dont les investisseurs stratégiques Adam Back et TOBAM

Dans l'hypothèse où l'ensemble des BSA émis dans le cadre de cette opération seraient exercés, cela entraînerait une augmentation de capital complémentaire de 99,1 M€ par l'émission de

92 155 376 actions ordinaires

Chaque action ordinaire souscrite donne droit à 2 BSA 2026-03 à un prix d'exercice de

0,86 €, 1 BSA 2026-04 à 1,12 € et un BSA 2026-05 à 1,46 €, 1 BSA donnant droit à une action ordinaire de la Société

Possibilité, à la discrétion de la Société, de déclencher une période d'exercice accéléré des BSA à condition que la moyenne des VWAP de ALCPB sur les 20 derniers jours consécutifs soit supérieure à 130% du prix d'exercice de la tranche de BSA concernée

Le prix d'émission correspond à la moyenne des VWAP des 5 derniers jours de bourse précédant fixation du prix, et fait apparaître une prime de 1,51 % par rapport au cours de clôture du 8 mai 2026, le jour de bourse précédant la transaction

Maxim Group LLC intervient en qualité de Chef de file du Placement (« Lead Placement Agent »)

Marex S.A. intervient en qualité de Co-Manager (« Co-Manager »)

Le produit de l'émission des ABSA ainsi que des opérations en cours pourraient permettre l'acquisition de 182 BTC supplémentaires, portant la détention potentielle totale par la Société à

3 125 BTC

Puteaux, le 11 mai 2026 : Capital B (The Blockchain Group, code ISIN : FR0011053636, code mnémonique FR : ALCPB | US : CPTLF) (la « Société ») , société dont les titres sont admis à la négociation sur Euronext Growth Paris, première Bitcoin Treasury Company en Europe, détenant des filiales spécialisées dans le conseil et le développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées, et la trésorerie d'entreprise, annonce une levée de 15,2 M€ dans le cadre d'une émission d'actions avec 4 bons de souscription d'actions attachés à chaque action (ABSA), souscrits par des investisseurs institutionnels internationaux à 0,66 € par ABSA. La Société renforce ainsi sa stratégie d'accumulation de Bitcoin, tout en poursuivant le développement des activités opérationnelles de ses filiales. Une présentation détaillée de la stratégie de Bitcoin Treasury Company de la Société, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps, est disponible sur le site internet de la Société : https://cptlb.com/about/who-we-are/

Émission d'actions avec 4 bons de souscription d'actions (ABSA) pour un montant de 15,2 M€

Dans le cadre de la stratégie de Bitcoin Treasury Company de la Société, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps, la Société annonce l'émission de 23 038 844 actions avec 4 bons de souscription d'actions attachés à chaque action (ABSA) pour un montant total de 15 205 637,04 €, à 0,66 € par ABSA, souscrites par des investisseurs institutionnels internationaux selon les termes et conditions suivants (le « Placement Privé ») :

Émetteur Capital B (The Blockchain Group). Type d'émission Émission d'actions avec 4 bons de souscription d'actions attachés à chaque action (2 BSA 2026-03, 1 BSA 2026-04 et 1 BSA 2026-05). Prix de souscription par ABSA 0,66 €, dont 0,04 € de valeur nominale et 0,62 € de prime d'émission. Le prix de souscription des ABSA correspond au VWAP moyen des 5 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix et représente une prime de 1,51 % par rapport au cours de clôture de l'action de la Société lors de la dernière séance de bourse précédant le présent communiqué de presse. Ratio BSA - action 1 BSA donne droit à la souscription d'1 action ordinaire de la Société Maturité des BSA 5 ans Prix d'exercice des BSA BSA 2026-03 : 0,86 €, soit 130% du prix de souscription par ABSA

BSA 2026-04 : 1,12 €, soit 130% du prix d'exercice des BSA 2026-03

BSA 2026-05 : 1,46 €, soit 130% du prix d'exercice des BSA 2026-04 Exercice accéléré Possibilité, à la discrétion de la Société, de déclencher une période d'exercice accéléré des bons de souscription, au prix d'exercice ci-dessus, à condition que le VWAP de l'action ordinaire Capital B soit supérieur à 130% du prix d'exercice du BSA concerné sur 20 jours de bourse consécutifs (la « Condition de Cours »).

La Société dispose de 20 jours de bourse suivant le dernier jour durant lequel la Condition de Cours est remplie pour décider d'accélérer l'exercice de la souche de BSA concernée et notifier les porteurs de l'ouverture de cette période d'exercice accéléré.

Cette période d'exercice accéléré, d'une durée de 20 jours de bourse commence à compter du jour de bourse suivant immédiatement la publication d'un communiqué de presse par la Société. Ce communiqué de presse détaillera le calendrier précis de la période d'exercice anticipé de la tranche de BSA concernée. La Société précise que la période d'exercice accéléré ne sera pas interrompue si la Condition de Cours venait à ne plus être remplie durant cette même période.

Dans le cas où la Société déciderait de ne pas déclencher une période d'exercice accéléré des bons de souscription lorsqu'elle en avait la possibilité, elle conserve le droit de déclencher une période d'exercice accéléré à chaque prochaine occurrence de la Condition de Cours.

A l'issue de la période d'exercice accéléré, les BSA concernés ne pourront plus être exercés, et deviendront caduques.

Dans le cas où l'ensemble des BSA émis dans le cadre de cette opération venaient à être exercés, cela représenterait une augmentation de capital de 99,1 M€ supplémentaires selon les modalités suivantes :

Dénomination du BSA Nombre de BSA émis Prix d'exercice

par BSA Montant total si exercice de l'ensemble des BSA émis BSA 2026-03 46 077 688 0,86 € 39 626 811,68 € BSA 2026-04 23 038 844 1,12 € 25 803 505,28 € BSA 2026-05 23 038 844 1,46 € 33 636 712,24 € TOTAL 92 155 376 - 99 067 029,20 €

Contexte et objectifs du Placement Privé

Le produit du Placement Privé sera principalement utilisé afin de renforcer le bilan de Capital B par l'accumulation de bitcoin en tant qu'actif de réserve de long terme. Cette augmentation de capital constitue une étape clé dans l'institutionnalisation de la stratégie de Bitcoin Treasury Company de la Société, focalisée sur l'augmentation du nombre de bitcoin par action sur une base totalement diluée dans le temps.

Le produit brut de cette opération devrait s'élever à 15,2 M€ au règlement-livraison, et le produit net à 14,4 M€ (estimation), après déduction des frais et dépenses liés à l'opération.

Le lancement du Placement Privé a été décidé le 8 mai 2026 par le Directeur Général de la Société (le « Directeur Général »), en vertu de la délégation de compétence qui lui a été conférée par le Conseil d'administration de la Société (le « Conseil d'administration ») en date du 8 mai 2026. Le Conseil d'administration a agi en vertu de la délégation de compétence qui lui a été consentie aux termes de la 12ème résolution de l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le 10 juin 2025 (la « Résolution de l'Assemblée Générale »), à savoir les augmentations de capital et émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées à une catégorie d'investisseurs qualifiés, conformément aux articles L.225-138 et L.22-10-52 du Code de commerce. Les modalités finales du Placement Privé ont été décidées par le Directeur Général le 10 mai 2026.

La somme du prix d'émission d'une ABSA et des prix d'exercice des BSA qui y sont attachés, diminuée de la somme des valeurs théoriques des BSA qui y sont attachés [1] , fait ressortir un prix moyen de 0,63 €, représentant une décote globale de 4,3 % par rapport à la moyenne des VWAPs des 20 dernières séances de bourse, conformément à la décote maximale autorisée par la Résolution de l'Assemblée Générale.

Le règlement-livraison du Placement Privé, et par conséquent l'émission des ABSA, devrait intervenir au plus tôt le 13 mai 2026 (étant précisé qu'il pourrait être décalé de quelques jours pour des raisons techniques). Les actions qui seront émises dans le cadre de l'émission des ABSA ainsi qu'au titre de l'éventuel exercice futur des BSA qui y sont attachés seront assimilables aux actions ordinaires existantes de la Société et relèveront de la même catégorie.

Les ABSA ont été offertes uniquement (A) principalement aux États-Unis d'Amérique, à un nombre limité de « Qualified Institutional Buyers » tels que définis et conformément à la Rule 144A du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et/ou à des investisseurs institutionnels « accredited investors » au sens des Rules 501(a)(1), (2), (3), (7), (8), (9), (12) ou (13) de la Regulation D du Securities Act, dans le cadre d'une exemption aux obligations d'enregistrement prévues par la Section 4(a)(2) du Securities Act, (B) dans l'Union européenne, à des « investisseurs qualifiés » tels que définis à l'article 2(e) du Règlement (UE) 2017/1129 du 14 juin 2017, tel que modifié (le « Règlement Prospectus »), conformément à l'article 1, paragraphe 4(a) du Règlement Prospectus, et (C) en dehors de l'Union européenne et des États-Unis (y compris au Royaume-Uni), à des investisseurs institutionnels. En dehors des États-Unis, le Placement Privé est structuré conformément à la Regulation S du Securities Act et sur le fondement de celle-ci. La Société n'a pas mis en place de programme d'« ADR » (American Depositary Receipts), et seules les ABSA, les actions ordinaires de la Société et les BSA seront livrés.

Le Placement Privé ainsi que l'admission aux négociations sur Euronext Growth à Paris des actions nouvelles comprises dans les ABSA et des actions nouvelles susceptibles d'être émises à la suite de l'exercice des BSA ne nécessitent pas l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers.

Intermédiaires financiers

Maxim Group LLC intervient en qualité de Chef de file du Placement (« Lead Placement Agent »), et Marex S.A. intervient en qualité de Co-Manager (« Co-Manager ») du Placement Privé. Maxim Group LLC et Marex S.A. interviennent dans une logique de « best efforts » et ne garantissent pas le règlement-livraison des ABSA à émettre lors de la réalisation du Placement Privé.

Admission à la négociation des actions ordinaires

Les actions ordinaires de la Société issues de la réalisation de l'opération d'émission d'ABSA seront admises à la négociation sur Euronext Growth dans les meilleurs délais suivant la réalisation de l'opération.

Les BSA n'ont pas vocation à être admis aux négociations sur un quelconque marché.

Les actions de la Société susceptibles d'être émises ultérieurement à la suite de l'exercice des BSA émis dans le cadre de l'émission des ABSA seront admises aux négociations sur Euronext Growth (ou sur tout autre marché sur lequel les actions ordinaires de la Société seraient cotées au moment de leur émission), au fur et à mesure de leur émission consécutive à l'exercice desdits BSA.

Les actions ordinaires, dès émission, seront soumises aux dispositions des statuts de la Société et seront assimilées aux actions existantes, porteront jouissance courante et seront admises à la négociation sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société, sous le même code ISIN FR0011053636 / ALCPB.

Incidence des opérations sur la répartition du capital social de la Société

La répartition de la base actionnariale de la Société avant la réalisation du Placement Privé est la suivante :

Base ordinaire Base diluée (*) Actionnaires Nombre d'actions % capital Nombre d'actions % capital Dirigeants 20 670 993 7.49% 22 427 243 5.66% Blockstream Capital Partners 43 118 442 15.63% 151 107 221 38.11% Adam Back 37 573 329 13.62% 39 521 213 9.97% TOBAM 8 525 707 3.09% 15 931 196 4.02% UTXO Management 4 244 478 1.54% 4 244 478 1.07% Peak Hodl Ltd 2 500 000 0.91% 2 500 000 0.63% Public & Institutionnel 159 277 468 57.73% 160 772 315 40.55% TOTAL 275 910 417 100% 396 503 666 100%

(*) Calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société en date du présent communiqué, en y ajoutant les actions pouvant résulter (i) de la conversion de l'intégralité des OCA, (ii) à titre conservateur, de mesures d'ajustement légales au profit des porteurs d'OCA B-01 dans le cadre de l'émission de BSA 2025-01 (voir communiqué de presse du 7 avril 2025), et (iii) de l'émission d'actions gratuites attribuées par la Société à certains de ses salariés et mandataires sociaux, mais qui n'ont pas encore été définitivement acquises par leurs bénéficiaires, dont le nombre s'élève à 2 040 760 à la date du présent communiqué, étant à noter que la Société est autorisée à émettre des actions gratuites supplémentaires dans la limite prévue par les résolutions l'assemblée générale du 10 juin 2025. En revanche, cette base totalement diluée n'inclut pas (i) les actions susceptibles de correspondre aux montants non souscris à date des 300 M€ d'augmentations de capital autorisées au profit de TOBAM (voir communiqué de presse du 17 mars 2026), (ii) l'exercice futur potentiel des BSA 2026-01, BSA 2026-02 (voir communiqués de presse du 17 mars 2026 et 4 mai 2026) et (iii) l'exercice futur potentiel des BSA OC A-03, A-04, B-04 et A-05 (idem).

La répartition de la base actionnariale de la Société après l'émission des ABSA sera la suivante :

Base ordinaire Base diluée (*) Actionnaires Nombre d'actions % capital Nombre d'actions % capital Dirigeants 20 670 993 6.91% 22 427 243 5.35% Blockstream Capital Partners 43 118 442 14.42% 151 107 221 36.02% Adam Back 40 146 541 13.43% 42 094 425 10.03% TOBAM 12 563 586 4.20% 19 969 075 4.76% UTXO Management 4 244 478 1.42% 4 244 478 1.01% Peak Hodl Ltd 2 500 000 0.84% 2 500 000 0.60% Public & Institutionnel 175 705 221 58.77% 177 200 068 42.24% TOTAL 298 949 261 100% 419 542 510 100%

(*) Voir note du tableau ci-dessus

En cas d'exercice de l'ensemble des BSA émis dans le cadre du Placement Privé et donc de l'émission des actions sous-jacentes, la répartition de la base actionnariale de la Société serait la suivante :

Base ordinaire Base diluée (*) Actionnaires Nombre d'actions % capital Nombre d'actions % capital Dirigeants 20 670 993 5.29% 22 427 243 4.38% Blockstream Capital Partners 43 118 442 11.02% 151 107 221 29.53% Adam Back 50 439 389 12.90% 52 387 273 10.24% TOBAM 28 715 102 7.34% 36 120 591 7.06% UTXO Management 4 244 478 1.09% 4 244 478 0.83% Peak Hodl Ltd 2 500 000 0.64% 2 500 000 0.49% Public & Institutionnel 241 416 233 61.73% 242 911 080 47.47% TOTAL 391 104 637 100% 511 697 886 100%

(*) Voir note du tableau ci-dessus

Dilution et incidence des opérations sur la répartition du capital social de la Société

À la suite de l'émission des ABSA, le capital social total de la Société s'élèvera à 11 957 970,44 € (et à 15 644 185,48 € en cas d'exercice de l'ensemble des BSA).

Sur la base du capital social de la Société immédiatement après la réalisation du Placement Privé, la participation d'un actionnaire détenant 1,00 % du capital social de la Société avant l'émission des ABSA et n'y ayant pas souscrit serait portée à 0,92 % sur une base non diluée et à 0,66 % sur une base diluée* (et à 0,71 % sur une base non diluée et à 0,54 % sur une base diluée en cas d'exercice de l'ensemble des BSA).

Facteurs de risques

La Société rappelle que les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité sont détaillés dans son rapport annuel 2025, lequel est disponible sans frais sur le site internet de la Société ( https://www.cptlb.com ).

La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.

* * *

A propos de Capital B (FR : ALCPB | US : CPTLF)

Capital B est une Bitcoin Treasury Company cotée sur Euronext Growth Paris, spécialisée dans le conseil et développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées, et la trésorerie d'entreprise. EURONEXT Growth Paris

Code Mnémonique FR : ALCPB

Code Mnémonique US OTCID : CPTLF

ISIN : FR0011053636

Reuters : ALCPB.PA

Bloomberg : ALCPB.FP



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Le présent communiqué et les informations qu'il contient sont diffusés à titre exclusivement informatif et ne constituent pas, ni ne font partie, d'une offre de vente ni d'une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

Les ABSA mentionnées aux présentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), ni au titre des lois applicables en matière de valeurs mobilières d'un État ou de toute autre juridiction des États-Unis, et ne peuvent être offertes ni vendues, directement ou indirectement, aux États-Unis, sauf en cas d'enregistrement ou dans le cadre d'une exemption, ou dans une transaction non soumise aux obligations d'enregistrement prévues par le Securities Act et les lois applicables en matière de valeurs mobilières de tout État ou autre juridiction des États-Unis. Aucune offre au public de valeurs mobilières n'est réalisée aux États-Unis ni dans aucune autre juridiction. Les ABSA sont offertes et placées : (i) aux États-Unis uniquement auprès d'un nombre limité d'investisseurs que la Société estime raisonnablement être des « Qualified Institutional Buyers » (« QIBs »), tels que définis par la Rule 144A du Securities Act, sur le fondement de l'exemption aux obligations d'enregistrement prévue par le Securities Act, et/ou auprès d'investisseurs institutionnels « accrédités » au sens de la Rule 501(a)(1), (2), (3), (7), (8), (9), (12) ou (13) du Regulation D du Securities Act, conformément à l'exemption prévue par la Section 4(a)(2) du Securities Act ; et (ii) en dehors des États-Unis, conformément à et sur le fondement de la Regulation S du Securities Act.

Les ABSA n'ont été approuvés ni désapprouvés par la Securities and Exchange Commission des États-Unis, par une quelconque autorité boursière d'un État des Etats-Unis ou par toute autre autorité réglementaire des États-Unis. Aucune de ces autorités ne s'est prononcée sur le bien-fondé du Placement Privé ni sur l'exactitude ou le caractère adéquat du présent communiqué. Toute déclaration contraire constitue une infraction pénale aux États-Unis.

Le présent communiqué est uniquement distribué et s'adresse uniquement aux personnes au Royaume-Uni qui : (i) sont des « professionnels de l'investissement » relevant de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l'« Ordonnance »), (ii) sont des personnes relevant de l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordonnance (« sociétés à valeur nette élevée, associations non constituées en société, etc. »), ou (iii) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à exercer une activité d'investissement (au sens de l'article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) en lien avec l'émission ou la vente de valeurs mobilières peut légalement être communiquée ou causée à être communiquée (ensemble, les « Personnes Concernées »). Le présent communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Concernées et ne doit pas être utilisé ni invoqué par des personnes autres que des Personnes Concernées. Tout investissement ou activité d'investissement auquel le présent communiqué se rapporte est exclusivement réservé aux Personnes Concernées et ne sera entrepris qu'avec des Personnes Concernées.

[1] i.e., une valeur théorique de 0,467 € pour le BSA 2026-03, 0,442 € pour le BSA 2026-04 et 0,417 € pour le BSA 2026-05, sur la base d'une méthode de valorisation Black-Scholes avec une volatilité annualisée du BTC sur 12 mois de 100%.