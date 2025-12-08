CAPITAL B : Capital B annonce la nomination de Tracy Hoyos Lopez et de Daniel Batten en tant que Conseillers Stratégiques du Conseil d'Administration pour l'expansion internationale et institutionnelle de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company

Nomination de Tracy Hoyos Lopez en tant que Conseillère Stratégique pour les États-Unis et le Moyen-Orient auprès du Conseil d'Administration, afin d'accélérer les initiatives d'expansion internationale et institutionnelle de Capital B.

Nomination de Daniel Batten en tant que Conseiller Stratégique ESG auprès du Conseil d'Administration, pour renforcer le leadership de Capital B comme première Bitcoin Treasury Company en Europe, avec les meilleures pratiques institutionnelles d'ESG.

Incorporation de la filiale De Capital B à Abou Dhabi, Capital B Treasury Limited, destinée à accélérer le développement de la stratégie Bitcoin Treasury Company de Capital B.

Nomination d'Alexandre Laizet en tant que CEO de Capital B Treasury Limited.

Puteaux, décembre 8, 2025 : Capital B (The Blockchain Group, ISIN : FR0011053636, mnémonique : ALCPB) (la « Société »), cotée sur Euronext Growth Paris, première Bitcoin Treasury Company en Europe détenant des filiales spécialisées en Data Intelligence, intelligence artificielle, conseil et développement technologique décentralisé, annonce des nominations stratégiques visant à accélérer son expansion internationale et institutionnelle. Tracy Hoyos Lopez est nommée Conseillère Stratégique pour les États-Unis et le Moyen-Orient auprès du Conseil d'Administration afin d'accélérer les initiatives d'expansion internationale et institutionnelle de Capital B. Daniel Batten est nommé Conseiller Stratégique ESG auprès du Conseil d'Administration pour renforcer le leadership de Capital B en tant que première Bitcoin Treasury Company en Europe, avec les meilleures pratiques institutionnelles d'ESG. La filiale d'Abou Dhabi (Émirats Arabes Unis), Capital B Treasury Limited, est incorporée au sein d'ADGM afin de soutenir le développement de la stratégie de Bitcoin Treasury Company de Capital B, et Alexandre Laizet est nommé CEO de Capital B Treasury Limited. Une présentation détaillée de la stratégie de Bitcoin Treasury Company de la Société, axée sur l'augmentation du nombre de bitcoins par action diluée au fil du temps, est disponible sur le site internet de la Société : https://cptlb.com/about/who-we-are/

Nomination de Tracy Hoyos Lopez en tant que Conseillère Stratégique pour les États-Unis et le Moyen-Orient auprès du Conseil d'Administration.

Capital B annonce la nomination de Tracy Hoyos Lopez en tant que Conseillère Stratégique pour les États-Unis et le Moyen-Orient auprès du Conseil d'Administration. Tracy Hoyos Lopez est reconnue comme l'une des personnalités stratégiques les plus influentes de l'écosystème Bitcoin mondial, notamment pour sa contribution clé à l'adoption d'une réserve stratégique de Bitcoin par le gouvernement américain. Elle a joué un rôle déterminant à l'intersection des politiques publiques, des relations institutionnelles et du leadership stratégique au sein d'organisations Bitcoin parmi les plus respectées au monde. Chez Kraken, elle contribue à renforcer l'engagement de l'entreprise auprès des décideurs politiques et collabore avec des organisations de premier plan afin de définir des stratégies prospectives dans les domaines du Bitcoin et des marchés de capitaux digitaux. Tracy Hoyos Lopez occupe une position centrale dans l'interaction croissante entre les institutions financières internationales et l'écosystème Bitcoin, aux États-Unis comme dans le reste du monde.

Elle a également développé un solide réseau aux Émirats Arabes Unis et au Moyen-Orient, en collaborant avec des acteurs publics et privés impliqués dans le Bitcoin et les infrastructures financières. Sa capacité à relier les priorités institutionnelles entre les continents lui confère une perspective unique sur l'émergence des marchés de capitaux basés sur Bitcoin. En rejoignant Capital B, elle apporte une expertise institutionnelle rare, une expérience internationale significative et une profondeur stratégique précieuse. Sa nomination constitue une étape importante dans l'expansion internationale de Capital B aux États-Unis, au Moyen-Orient et à travers le monde. Elle renforce également l'ambition de Capital B de jouer un rôle moteur dans l'évolution des marchés de capitaux basés sur Bitcoin, et dans l'adoption du Bitcoin à travers les continents.

« Le Bitcoin est l'avenir, et Capital B est l'endroit où se construit l'avenir du Bitcoin en France. L'entreprise se situe au croisement de l'innovation financière et de la liberté financière, ouvrant la voie à la transformation financière de l'Europe. Je souhaite contribuer à son succès et à façonner cet avenir. »

– Tracy Hoyos Lopez, Conseillère Stratégique pour les États-Unis et le Moyen-Orient auprès du Conseil d'Administration de Capital B.

Nomination de Daniel Batten en tant que Conseiller Stratégique ESG auprès du Conseil d'Administration.

Capital B annonce la nomination de Daniel Batten en tant que Conseiller Stratégique ESG auprès du Conseil d'Administration, afin de renforcer le leadership de Capital B en tant que première Bitcoin Treasury Company en Europe avec les meilleures pratiques institutionnelles d'ESG. Daniel Batten est un expert mondialement reconnu des questions environnementales, sociales et de gouvernance, ainsi que l'une des voix les plus influentes sur l'intégration du Bitcoin dans les cadres énergétiques et de durabilité. Ancien entrepreneur technologique, investisseur engagé dans le climat et chercheur en environnement, il est devenu une référence majeure sur l'intersection entre Bitcoin, systèmes énergétiques et durabilité. Ses travaux sur la réduction du méthane, le minage alimenté par des énergies renouvelables et le reporting climatique fondé sur des données probantes sont largement cités par les plus grandes institutions, décideurs publics et fonds souverains à travers le monde.

La nomination de Daniel Batten représente une étape importante dans l'ambition de Capital B de consolider son leadership institutionnel avec les meilleures pratiques ESG, en tant que première Bitcoin Treasury Company en Europe. À ce titre, Daniel Batten contribuera au développement d'une approche ESG solide et transparente, renforçant la position institutionnelle de Capital B en tant qu'entreprise responsable et contributrice à l'adoption de Bitcoin. Cette nomination consolide le leadership de Capital B dans l'évolution des marchés de capitaux basés sur Bitcoin en Europe.

« Je crois depuis longtemps au rôle des Bitcoin Treasury Companies pour offrir aux investisseurs un accès simple et sans friction au Bitcoin tout en soutenant une adoption plus large. En échangeant avec Capital B, il est rapidement apparu qu'ils disposent d'une équipe de haut niveau, dotée d'une vision forte et tournée vers l'avenir. Leur ambition dépasse l'accès institutionnel : elle vise à inspirer un public plus large à considérer le Bitcoin positivement. Cette mission est pleinement alignée avec mon engagement à promouvoir l'adoption du Bitcoin et à démontrer son potentiel en matière de progrès social et environnemental. »

– Daniel Batten, Conseiller Stratégique ESG auprès du Conseil d'Administration.

Incorporation de Capital B Treasury Limited (Abou Dhabi, ADGM, Emirats Arabes Unis) et nomination d'Alexandre Laizet en tant que CEO.

Capital B annonce l'incorporation de sa filiale d'Abou Dhabi, Capital B Treasury Limited. Cette étape fait suite à l'annonce du 21 juillet 2025 de la Société, exprimant son intention d'établir un hub stratégique aux Émirats Arabes Unis afin d'accélérer le développement de sa stratégie de Bitcoin Treasury Company.

Capital B Treasury jouera un rôle central dans le soutien à l'expansion internationale du Groupe, en particulier dans le développement de partenariats institutionnels mondiaux visant à accélérer l'émergence des marchés de capitaux digitaux, à l'intersection du Bitcoin et de la finance traditionnelle.

Capital B annonce également la nomination d'Alexandre Laizet, Directeur de la Stratégie Bitcoin au sein du Conseil d'Administration de Capital B, en tant que CEO de Capital B Treasury. Il sera chargé de piloter le développement, l'expansion internationale et l'institutionnalisation de la stratégie de Bitcoin Treasury Company du Groupe.

* * *

A propos de Capital B (ALCPB)

Capital B est une Bitcoin Treasury Company cotée sur Euronext Growth Paris, spécialisée dans le conseil et développement en Data Intelligence, IA et technologies décentralisées. EURONEXT Growth Paris

Code Mnémonique : ALCPB

ISIN : FR0011053636

Reuters : ALCPB.PA

Bloomberg : ALCPB.FP



Contact :

communication@theblockchain-group.com

Contacts - Actus Finance & Communication Relations Investisseurs

Mathieu Calleux

tbg@actus.fr Relations presse

Anne-Charlotte Dudicourt

acdudicourt@actus.fr – 06 24 03 26 52

Céline Bruggeman

cbruggeman@actus.fr - 06 87 52 71 99 Tous les communiqués de presse Capital B sont disponibles sur

Financial information – Capital B

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews