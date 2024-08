Capgemini, Vinci, Viridien... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Capgemini

Capgemini annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de Syniti, un leader du logiciel et des services de gestion des données d'entreprise. Syniti est basé aux États-Unis et possède des équipes à travers le monde. "Cette acquisition va enrichir l'offre du Groupe en matière de solutions fondées sur les données pour ses clients partout dans le monde, en particulier pour les projets de transformation à grande échelle basés sur SAP, tels que les migrations vers SAP S/4HANA", précise un communiqué du groupe français de conseil et de services informatiques.

Eiffage

La société spécialisée dans les domaines du transport et de la distribution d'énergie, des télécommunications et du ferroviaire présentera ses résultats du premier semestre.

ID Logistics

Le spécialiste de la logistique contractuelle annoncera ses résultats du premier semestre.

Intrasense

Le Conseil d'administration d'lntrasense a nommé Alexandre Salvador en qualité de directeur général , en remplacement de Nicolas Reymond qui occupait cette fonction depuis 2018. Cette décision a été motivée par la volonté d'accélérer le repositionnement de l'entreprise sur des solutions à forte valeur ajoutée médicale, intégrant l'intelligence artificielle en radiologie. Ce repositionnement repose sur une feuille de route produit ambitieuse, dont les premières étapes ont récemment obtenu des approbations réglementaires en Europe.

Vinci

En juillet, le trafic passagers de Vinci Airports a poursuivi sa croissance dans la quasi-totalité des 14 pays du réseau. Le groupe annonce qu'au global, ce trafic progresse de 6 % par rapport à l'année dernière et de plus de 3 % par rapport à 2019. Sur les 7 premiers mois de 2024, ce trafic progresse de 9,6% sur un an, et de 1,9% par rapport à 2019.

Viridien

Viridien (ex-CGG), spécialiste des données de la Terre, a annoncé le démarrage du programme sismique multi-clients 3D fond de mer (OBN) de Laconia dans le Golfe du Mexique. Couvrant 330 blocs OCS dans les zones de Garden Banks et Keathley Canyon, le projet fait l'objet d'un financement de l'industrie. L'acquisition a commencé en juillet 2024 et les premières images seront disponibles au deuxième trimestre 2025.