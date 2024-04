Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Capgemini: une nouvelle plateforme mise en place pour Bayer information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 10:25









(CercleFinance.com) - Capgemini a annoncé vendredi avoir fourni une nouvelle plateforme commerciale à la division de protection des cultures ('crop science') de Bayer afin d'améliorer son efficacité opérationnelle.



Le groupe technologique français indique que le projet a été mis en oeuvre au Brésil, le deuxième marché mondial du groupe chimique allemand pour ce qui concerne les semences et les produits phytopharmaceutiques agricoles.



Suite à l'acquisition de Monsanto, les différentes entités brésiliennes évoluent désormais sous un système unifié, basé sur le logiciel collaboratif SAP S/4Hana, explique-t-il dans un communiqué.



La plateforme permet notamment de faciliter l'automatisation des tâches et de simplifier les processus métier, ce qui permet entre autres de faire face à la complexité du régime fiscal brésilien, ajoute Capgemini.



Le groupe, qui rappelle être un partenaire stratégique de Bayer depuis 2012, s'est également vu confier la maintenance de la plateforme, ainsi que son développement.





Valeurs associées CAPGEMINI Euronext Paris -0.95%