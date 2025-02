Capgemini signe un exercice 2024 sans surprise

(AOF) - Après une année 2023 record, Capgemini a déclaré un bénéfice net annuel de 1,67 milliard d'euros, en croissance de 0,5%. La marge opérationnelle en 2024 ressort à 13,3%, stable sur un an.Le groupe de services numériques a, par ailleurs, enregistré un chiffre d'affaires en retrait de 2% à 22,09 milliards d'euros, là où les analystes ciblaient 22,07 milliards d'euros

"Les conditions de marché ont été très défavorables dans le secteur de l'industrie et en France" en fin d'année, a souligné le directeur général Aiman Ezzat, cité dans le communiqué, précisant toutefois que d'autres secteurs, comme les services financiers, "se sont améliorés".

Pour 2025, le groupe reste prudent "face à un environnement incertain, notamment en Europe et dans le secteur de l'industrie".

Un dividende identique à celui de 2023

Il vise une croissance à taux de change constants du chiffre d'affaires comprise entre -2,0% et +2,0%, une marge opérationnelle comprise entre 13,3% et 13,5% et une génération de free cash flow organique d'environ 1,9 milliard d'euros.

Capgemini a par ailleurs indiqué que son conseil d'administration avait décidé de proposer à l'assemblée générale prévue le 7 mai prochain le versement d'un dividende de 3,40 euros par action au titre de 2024, identique à celui payé au titre de 2023.

Lors de cette même assemblée générale, le conseil d'administration prévoit de proposer le renouvellement du mandat d'administrateur de Patrick Pouyanné et de Kurt Sievers, ainsi que la nomination de Jean-Marc Chéry en qualité de nouvel administrateur, pour une durée de quatre ans.

AOF - EN SAVOIR PLUS