Capgemini: s'associe à Nvidia pour des solutions IA information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 11:35









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce s'associer à Nvidia pour proposer des solutions d'IA agentique sur mesure, permettant aux entreprises de divers secteurs - santé, finance, industrie, télécoms - d'intégrer rapidement et efficacement l'intelligence artificielle dans leurs opérations.



'Grâce à Nvidia NIM et une galerie dédiée d'agents IA, ces solutions simplifient le déploiement, réduisent la complexité et offrent des capacités avancées d'automatisation et d'analyse de données', indique Capgemini.



Avec plus de 100 solutions sectorielles, Capgemini assure une intégration fluide et sécurisée des agents IA, tout en garantissant la conformité et la scalabilité des projets.







