Capgemini retrouve la croissance au 2T dans un contexte incertain

Le groupe informatique français Capgemini a retrouvé la croissance au deuxième trimestre avec un chiffre d'affaires en hausse de 0,7% à taux de change constant dans un contexte jugé "difficile", et resserre son objectif de croissance sur l'année, a-t-il annoncé mercredi.

"Dans un environnement difficile" lié aux droits de douanes en première partie d'année, "la performance du groupe a continué de s’améliorer au deuxième trimestre", a souligné Aiman Ezzat, son directeur général, cité dans un communiqué.

Au deuxième trimestre, l'entreprise de services numériques a notamment été portée par ses activités liées au cloud, à la data et à l'intelligence artificielle (IA).

"La demande des clients reste centrée sur l’efficacité et l’optimisation des coûts", note le directeur général du groupe, qui se tourne de plus en plus vers l'IA et l'automatisation.

Au premier semestre, ses ventes ont atteint 11,1 milliards d'euros (-0,3% en données publiées) et son résultat net part du groupe s'est établi à 724 millions d'euros, en baisse de 13% sur un an.

Pour le reste de l'année, le directeur général de Capgemini anticipe "une certaine stabilité" mais reste "prudent" compte tenu "de l’incertitude liée aux tensions géopolitiques et à une économie au ralenti".

Si la marge opérationnelle du groupe pour l'année reste inchangée, entre 13,3% et 13,5%, il vise désormais une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constants compris entre -1% et +1% (contre -2% et +2% précédemment).

Sur les six premiers mois de l'année, ses ventes continuent d'être tirées par les régions Amérique du Nord (+1,6%) et Royaume-Uni et Irlande (+6%), mais marquent le pas en France (-5%) et dans le reste de l'Europe (-2,3%).

Début juillet, Capgemini a annoncé le rachat de WNS, entreprise de gestion des processus métiers cotée à New York, pour 3,3 milliards de dollars (2,8 milliards d'euros).

Le but du rachat, qui doit être finalisé d'ici la fin de l'année, est de créer un acteur majeur de l'intelligence artificielle (IA) dans le secteur des services de processus métiers, qui consistent à améliorer l'efficacité d'une entreprise cliente.