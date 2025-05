Capgemini : rétrograde sous 146E, vise les 138E information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 12:28









(CercleFinance.com) - Capgemini a plafonné sous 156,5E mi-mai avant de rétrograder sous 146E, enfonçant l'ex-résistance des 148E du 13 au 28 mars.

Le prochain support se dessine vers 138E, plancher testé les 31 mars et 30 avril.





Valeurs associées CAPGEMINI 146,4000 EUR Euronext Paris -2,63%