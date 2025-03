Capgemini : retombe sous 145E information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 12:21









(CercleFinance.com) - Capgemini retombe sous 145E (plancher intraday du 14 au 24 mars) et ne dispose plus comme support que le plancher annuel des 143,25E du 4 mars.

Une cassure entrainerait une glissade jusque sur le palier des 140E (139,9E).





Valeurs associées CAPGEMINI 144,8000 EUR Euronext Paris -2,16%