Capgemini: partenariat avec Mistral AI et SAP dans l'IA information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 09:51









(CercleFinance.com) - Capgemini annonce l'extension de son partenariat stratégique avec Mistral AI et SAP pour proposer des solutions sécurisées et évolutives basées sur l'IA pour les industries réglementées.



Cette collaboration permet de déployer des solutions d'IA personnalisées au sein de SAP pour les secteurs soumis à des exigences strictes en matière de données, tels que les services financiers, le secteur public, l'aérospatiale et la défense, ainsi que l'énergie et les services publics.



Avec les modèles d'IA générative (gen AI) de Mistral AI et sur la SAP Business Technology Platform (BTP), Capgemini vise à développer de multiples cas d'utilisation d'IA d'entreprise facilement accessibles, avec une empreinte carbone réduite.



' En tant que partenaire de confiance de nos clients en matière de transformation commerciale et technologique, Capgemini s'engage à les aider à faire évoluer leurs processus métier critiques grâce à l'application sécurisée et personnalisée de l'IA ', a déclaré Fernando Alvarez, directeur de la stratégie et du développement et membre du Directoire du Groupe Capgemini.



' En collaboration avec Mistral AI et SAP, nous pouvons permettre aux organisations d'accéder à un large éventail de modèles d'IA innovants et personnalisés, afin de générer une valeur commerciale significative et de favoriser une croissance durable. '





Valeurs associées CAPGEMINI 149,8500 EUR Euronext Paris +2,01%