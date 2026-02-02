Capgemini met en vente la filiale qui a contracté avec l'ICE aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 06:29
L'annonce de la cession a eu lieu dimanche, via un communiqué de presse de deux lignes. On peut y lire que Capgemini "a estimé que les contraintes légales habituelles imposées aux Etats-Unis pour contracter avec des entités fédérales menant des activités classifiées ne permettaient pas au Groupe d'exercer un contrôle approprié sur certains aspects des opérations de cette filiale, afin d'assurer un alignement avec les objectifs du Groupe".
L'affaire a démarré en milieu de semaine dernière, après la divulgation du contrat par l'Observatoire des multinationales. L'accord, signé le 18 décembre 2025 pour un montant de 4,8 millions de dollars, portait sur des "services d'enquêtes et de vérifications des antécédents personnels" pour le compte de l'ICE. Le groupe a réagi aux révélations en lançant un examen du contrat. Dès le 26 janvier, le CEO de Capgemini, Aiman Ezzat, avait souligné que "La nature et la portée de ce travail ont soulevé des interrogations au regard de ce que nous faisons habituellement en tant qu'entreprise de services technologiques".
Le processus de vente de Capgemini Government Solutions est donc lancé. Le groupe précise que CGS pèse environ 0,4% du chiffre d'affaires total de Capgemini, et moins de 2% des revenus de sa division aux Etats-Unis.
