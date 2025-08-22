 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 952,86
+0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Capgemini lance TryZone IQ, une innovation basée sur l'IA générative
information fournie par Cercle Finance 22/08/2025 à 14:33

(Zonebourse.com) - Capgemini fait part du démarrage cette semaine de TryZone IQ, son innovation basée sur l'IA générative, à l'occasion de la Coupe du Monde de Rugby Féminin 2025 dont le groupe français est Partenaire Officiel.

Cette première utilisation de l'IA générative lors d'une Coupe du Monde de Rugby, fournira des analyses de match en temps réel et des informations contextuelles à travers les canaux de diffusion, les réseaux sociaux et les supports digitaux.

Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 13 fois avec un rendement proche de 3%.

Valeurs associées

CAPGEMINI
125,5500 EUR Euronext Paris +0,48%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Cette analyse a été élaborée par Cercle Finance et diffusée par BOURSORAMA le 22/08/2025 à 14:33:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Victimes du "totalitarisme communiste" : à Saint-Raphaël, une stèle commémorative provoque la colère du Parti communiste
    information fournie par Boursorama avec Media Services 22.08.2025 14:50 

    "Il faut mettre fin à un mensonge savamment entretenu depuis des décennies sur la réalité du totalitarisme communiste", a estimé le maire LR de la commune varoise. "Scandale", "amalgame"... Les responsables du Parti communiste français (PCF) dans le Var ont fustigé ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA : les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 22.08.2025 14:33 

    Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,31% pour le Dow Jones .DJI , de 0,27% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,23% pour le Nasdaq .IXIC : * GOOGLE

  • Le préfet de police de Paris, le 10 juin 2025 à Paris ( AFP / Hugo MATHY )
    Plainte du préfet Nuñez après des propos anti-police d'un député LFI
    information fournie par AFP 22.08.2025 14:28 

    Le préfet de police de Paris a déposé plainte à son tour contre un député LFI, en l'occurrence l'élu de Seine-Saint-Denis Aly Diouara, qui avait affirmé que "la police tue", a-t-il annoncé vendredi sur son compte X. "Ces propos sont inadmissibles et inqualifiables. ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris prudente en attendant Jerome Powell
    information fournie par AFP 22.08.2025 13:44 

    La Bourse de Paris évolue à l'équilibre vendredi, dans l'attente de l'intervention au colloque des banquiers centraux de Jackson Hole du patron de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, qui pourrait donner des indices sur sa future politique de taux ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank