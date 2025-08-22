Capgemini lance TryZone IQ, une innovation basée sur l'IA générative
information fournie par Cercle Finance 22/08/2025 à 14:33
Cette première utilisation de l'IA générative lors d'une Coupe du Monde de Rugby, fournira des analyses de match en temps réel et des informations contextuelles à travers les canaux de diffusion, les réseaux sociaux et les supports digitaux.
Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 13 fois avec un rendement proche de 3%.
