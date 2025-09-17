Capgemini déclare avoir toutes les autorisations pour acquérir WNS

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
information fournie par Zonebourse•17.09.2025•14:43•
SPIE Nucléaire annonce la nomination de Julien Durand comme directeur opérationnel de la direction ingénierie électricité, contrôle-commande et protection incendie. Cette direction couvre tout le cycle de vie des installations nucléaires, de la conception aux interventions ...
Lire la suite
(Actualisé avec mineurs d'or, cours en avant-Bourse de General Mills, Workday) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI , et une légère baisse pour ...
Lire la suite
General Mills a légèrement dépassé les estimations de ventes au premier trimestre mercredi, les réductions de prix effectuées par le passé sur certains produits ayant stimulé la demande, tout en confirmant ses objectifs annuels. Les ventes du premier trimestre ...
Lire la suite
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires d'un dirigeant d'entreprise au paragraphe 4) par Maggie Fick et ...
Lire la suite
