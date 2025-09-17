 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Capgemini déclare avoir toutes les autorisations pour acquérir WNS
information fournie par Reuters 17/09/2025 à 14:26

Capgemini SE CAPP.PA :

* CAPGEMINI OBTIENT TOUTES LES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES POUR L'ACQUISITION DE WNS

* LA RÉALISATION DE L'OPÉRATION DEVRAIT AVOIR LIEU D'ICI LA FIN DU MOIS D'OCTOBRE 2025

Texte original tinyurl.com/28myh8tb Pour plus de détails, cliquez sur CAPP.PA

(Rédaction de Gdansk)

