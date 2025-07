Capgemini: baisse de 13% du RNPG au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 08:15









(Zonebourse.com) - Capgemini dévoile au titre de son premier semestre 2025 un résultat net part du groupe (RNPG) en baisse de 13% à 724 millions d'euros, une marge opérationnelle stable à 12,4% et un free cash-flow organique en forte baisse à 60 millions d'euros.



Son chiffre d'affaires s'est établi à 11,1 milliards d'euros, en recul de 0,3% en données publiées et en progression de 0,2% à changes constants, sur fond d'une demande 'restée atone dans un environnement économique marqué par la volatilité'.



Les prises de commandes du groupe de services informatiques se sont toutefois élevées à 12 milliards d'euros, en hausse de 2,1% à taux de change constants, soit un ratio book-to-bill élevé de 1,08 sur la période.



Pour 2025, Capgemini resserre sa prévision de croissance du CA à changes constants à entre -1 et +1%, et confirme viser une marge opérationnelle entre 13,3 et 13,5%, ainsi qu'une génération de FCF organique d'environ 1,9 milliard d'euros.



Par ailleurs, son conseil d'administration a approuvé un nouveau programme pluriannuel de rachat d'actions à hauteur de deux milliards d'euros, lancé après l'épuisement de la précédente enveloppe pluriannuelle.





