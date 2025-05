Capgemini: aurait interrompu les négociation avec WNS information fournie par Cercle Finance • 26/05/2025 à 10:17









(CercleFinance.com) - Capgemini aurait arrêté les négociations pour l'acquisition de WNS Holdings selon Bloomberg. Les discussions seraient interrompues en raison de 'la valorisation des marchés mondiaux'. Elles pourraient reprendre en fonction de l'évolution des marchés précise Bloomberg.



L'agence de presse avait annoncé le début des négociations début avril pour l'acquisition de son concurrent WNS Holdings.



'Sur le papier, cette opération a tout d'une opération très favorable pour Capgemini puisqu'elle renforcerait également son exposition aux US et au Royaume Uni' indique ce matin Invest Securities.



'Deux problèmes apparaissent néanmoins dans le contexte actuel : (i) la remise en cause du modèle économique des acteurs des services IT s'appuie sur une base offshore dans un contexte de guerre commerciale, avec le risque d'une pression sur les marges (marge d'EBITA de WNS de 20% vs 13% pour Capgemini) et (ii) la relance de la dynamique de croissance de WNS après la perte d'un client important dans le domaine de la santé et le fort retard du secteur aérien (17% du CA)' rajoute Invest Securities dans son étude.





