Capgemini: accord pluriannuel avec Dai-ichi Life information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 08:50









(CercleFinance.com) - Capgemini fait part de la signature d'un accord pluriannuel avec Dai-ichi Life Holdings pour créer un centre de compétences mondial en Inde et ainsi permettre à ce groupe de 'tirer parti du vaste vivier de talents qualifiés' dans ce pays.



'Ainsi, l'objectif du groupe Dai-ichi Life est de développer considérablement en interne ses capacités digitales et ses plateformes technologiques afin de stimuler l'innovation et l'efficacité opérationnelle à l'échelle mondiale', explique-t-il.



Cette collaboration stratégique avec Capgemini, qui concerne dans un premier temps le Japon, les États-Unis et l'Australie, est conçue avec la flexibilité nécessaire pour s'étendre à d'autres pays en fonction des besoins du marché et des opportunités.



Elle s'appuiera sur un large éventail de compétences digitales du centre de compétences, notamment le développement logiciel complexe, la modernisation des infrastructures, les solutions d'IA et de données, ainsi que la cybersécurité.





Valeurs associées CAPGEMINI 150,850 EUR Euronext Paris +0,17%