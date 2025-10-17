Capgemini a finalisé l'acquisition de WNS
17/10/2025
Avec cette opération, Capgemini crée un leader mondial des Opérations Intelligentes, afin de capter les investissements des entreprises dans l'IA agentique.
Le 7 juillet 2025, Capgemini et WNS ont annoncé avoir signé un accord définitif portant sur l'acquisition de WNS par Capgemini afin de créer un leader mondial des Opérations Intelligentes basées sur l'IA agentique, pour une contrepartie en numéraire de 76,50 dollars (USD) par action WNS.
Le montant total de l'opération s'élève à 3,3 milliards de dollars (USD), avant prise en compte de la dette financière nette de WNS.
Le 18 septembre 2025, Capgemini a annoncé avoir émis avec succès un emprunt obligataire de 4,0 milliards d'euros destiné à financer cette opération, refinancer sa dette financière, ainsi que pour les besoins généraux du Groupe.
WNS sera consolidé dans les comptes de Capgemini à compter du 17 octobre 2025.
' Nous pouvons désormais commencer à construire ensemble un leader mondial des Opérations Intelligentes. ' déclare Aiman Ezzat, Directeur général de Capgemini.
Valeurs associées
|121,700 EUR
|Euronext Paris
|-0,69%
