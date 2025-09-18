 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CapGemini : +3% vers 127,1E, vers la validation d'une 'E/T/E' inversée
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 18:19

CapGemini progresse +3% vers 127,1E (MM50) et soulève en séance la résistance court terme des 127,15E (zénith du jour à 128E) : le titre s'avance vers la validation d'une 'E/T/E' inversée 123,3/118,1/123,1E, avec une ligne de cou déjà cité à 127,15E.
Le titre s'ouvrirait la route des 137,3E (MM100) puis des 138E (résistance testée du 11 au 30 juillet).

CAPGEMINI
127,0500 EUR Euronext Paris +3,17%
