CapGemini : -11,5% vers 164,2E, enfonce 165,8E information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 10:49









(CercleFinance.com) - CapGemini voit ses trimestriels lourdement sanctionnés: le titre chute de -11,5% vers 164,2E et efface tous ses gains depuis le 23 janvier dernier.

Le titre enfonce l'ex-résistance des 165,8E du 11 ou 12 novembre 2024 et le prochain palier de soutien se situe désormais vers 160,5E (ex-résistance du 9/12/2024 au 16/01/2025).





Valeurs associées CAPGEMINI 168,45 EUR Euronext Paris -9,17%