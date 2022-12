CAPELLI : MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 SEPTEMBRE 2022

Le Groupe CAPELLI annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 septembre 2022, portant sur le premier semestre de l'exercice 2022/2023.

Ce rapport peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse https://capelli-immobilier.fr , dans la rubrique « Informations financières », et sur le site de notre diffuseur agréé à l'adresse www.actusnews.com .

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 180 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

Le Groupe est dirigé et détenu à 73,74% par la famille Capelli

Coté sur Euronext Growth Paris– Code Isin : FR0012969095 – ALCAP

Bloomberg CAPLI FP – Reuters



Contacts

Groupe CAPELLI

Christophe Capelli - Président Directeur Général

Rodolphe Peiron - Directeur Général Adjoint

Julien Buronfosse - Directeur Stratégie et Financements

Tel : + 33 (0)4 78 47 49 29 – https://capelli-immobilier.fr

Edifice Communication

Relations Investisseurs : + 33 (0) 6 31 35 99 50 – Amalia Naveira - capelli@edifice-communication.com

Relations Presse : +33 (0)6 88 48 48 02 – Samuel Beaupain - samuel@edifice-communication.com

Information réglementée :

Communiqués de mise à disposition de documents :

Information réglementaire :

Communiqués de mise à disposition de documents :

- Modalités de mise à disposition des rapports financiers et d'audit semestriels/examens réduits

