CAPELLI : CAPELLI ENTRE DANS LA DERNIÈRE LIGNE DROITE AVANT LE DÉMARRAGE DES TRAVAUX DE 'SCÈNE DES LOGES', SON PROJET D'EXCEPTION SITUÉ AU 29 QUAI DE GRENELLE - PARIS 15ÈME

Capelli, promoteur immobilier européen, annonce ce jour avoir obtenu le permis de construire modificatif pour son projet d'exception « Scène des loges » situé au 29 quai de Grenelle – Paris 15ème. Après l'acquisition des locaux auprès du Groupe Renault le 1er décembre 2021 puis l'obtention en aout dernier du permis de construire et du permis modificatif adaptant le produit aux premiers clients en mars, c'est une nouvelle étape clé qui marque l'accélération de ce projet emblématique de réhabilitation en plein cœur de la capitale. Actuellement en phase de consultation et de commercialisation, le Groupe Capelli entre ainsi dans la dernière ligne droite avant le démarrage des travaux prévu dès septembre prochain.

Situé en bord de Seine, à quelques centaines de mètres seulement de la tour Eiffel, le programme Scène des Loges porte sur la reconversion d'un ancien garage automobile de huit niveaux de superstructure en un volume résidentiel et commercial.

Confié au Groupe Capelli par la Mairie de Paris dans le cadre de l'appel à projet « Réinventer Paris 3 », le programme Scène des Loges va permettre de transformer des bureaux en logements et préfigure ainsi de ce que devrait être la reconstruction de la « ville sur la ville ».

Cette opération immobilière de 7 720 m2 de surface de plancher comprendra en particulier 84 logements et des commerces en pied d'immeuble.

La commercialisation du programme « Scène des Loges » est actuellement menée par le Groupe Capelli qui s'appuie par ailleurs sur des partenaires de renom parmi lesquels Barnes, Knight Frank et l'agence Kretz, spécialiste de l'immobilier de luxe.

Le démarrage des travaux de construction de ce projet, dont la phase de consultation est actuellement en cours, est prévu en septembre 2023. Il représente un chiffre d'affaires potentiel de plus de 100 millions d'euros pour le Groupe Capelli.

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 45 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 180 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

Le Groupe est dirigé et détenu à 73,74% par la famille Capelli

Coté sur Euronext Growth Paris– Code Isin : FR0012969095 – ALCAP

Contacts

Groupe CAPELLI

Christophe CAPELLI - Président Directeur Général

Rodolphe Peiron - Directeur Général Adjoint

Julien Buronfosse - Directeur Stratégie et Financements

Tel : + 33 (0)4 78 47 49 29 - https://capelli-immobilier.fr

Edifice Communication

Relations Investisseurs -Tel : +33 (0)6 31 35 99 50 – Amalia Naveira - capelli@edifice-communication.com

Relations Presse - Tel : +33 (0)6 88 48 48 02 – Samuel Beaupain – sbeaupain@edifice-communication.com

