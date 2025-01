Cap Gemini : refranchit les 160E information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 11:31









(CercleFinance.com) - Cap Gemini, leader du CAC40, refranchit les 160E et s'ttaque ainsi à la résistance du 9 décembre dernier.

En cas de franchissement, le titre s'ouvrirait le chemin des 162,4E puis surtout des 175,55E, niveau qui correspond au comblement du 'gap' du 29/10/2024.





Valeurs associées CAPGEMINI 159,75 EUR Euronext Paris +1,78%