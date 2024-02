Candriam prépare la succession du responsable des actions mondiales thématiques

Rudi Van den Eynde, l’actuel responsable des actions mondiales thématiques de Candriam, créateur et gérant du fonds oncologie, prendra sa retraite au premier trimestre 2025. Pour préparer ce départ, Johan Van der Biest, actuellement directeur adjoint de la division actions mondiales thématiques, occupera le poste de co-directeur aux côtés de Rudi Van den Eynde. Après le départ de ce dernier, Johan Van der Biest assumera le rôle de responsable des actions mondiales thématiques.

A la tête d’une équipe de plus de 20 professionnels de l’investissement, Johan Van der Biest aura comme objectif de poursuivre le développement de l’offre thématique de Candriam. Ses responsabillités en matière de gestion de fonds ne seront pas modifiées. Il ne sera pas remplacé dans son rôle actuel de responsable adjoint de la division actions mondiales thématiques. Johan Van der Biest a passé 25 années chez Candriam.

Parallèlement, dans le cadre de ce plan de succession, Candriam a recruté Servaas Michielssens, au poste de responsable du secteur soins et santé ( healthcare ), à compter du 12 février 2024. Servaas Michielssens revient chez Candriam après 16 mois passés dans une société de capital-investissement. Par le passé, il a été co-gérant des stratégies de la société de gestion dans les domaines de la biotechnologie et de l’oncologie. Il supervisera l’offre de Candriam dans le domaine de la santé. Cette activité représente plus de 4 milliards de dollars d’actifs sous gestion à fin décembre 2023. Servaas Michielssens dirigera également la stratégie de Candriam sur la thématique des soins de santé, aux côtés de Pierre Vaurice, co-gérant. Il sera basé à Bruxelles.

En outre, Linden Thomson a été recrutée comme gérante senior de fonds pour diriger les stratégies de biotechnologie et d’oncologie de Candriam. Elle prendra ses fonctions à compter du 19 février 2024. L’intéressée était auparavant gérante pour Axa Investment Managers où elle dirigeait la stratégie biotechnologie de la société et occupait le poste de responsable de la franchise santé. Elle a été l’une des premières spécialistes de l’investissement dans le secteur de la biotechnologie et apporte plus de vingt ans d’expérience dans ce secteur. Elle sera basée à Londres.

L’offre Thematic Global Equity de Candriam représente plus de 11 milliards de dollars d’actifs sous gestion au 31 décembre 2023, répartis sur 15 stratégies.

Laurence Marchal