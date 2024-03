Candriam appréhende l'impact des élections américaines sur la politique climatique

La difficulté d'abroger complètement une législation importante aux États-Unis rend improbable un retrait total de l'IRA, estime-t-il cependant. "Les tentatives passées, telles que l'échec de l'abrogation de l'Obamacare en 2017 et l'incapacité à annuler les réductions d'impôts de Trump, illustrent les défis à relever", précise-t-il.

Une victoire de Trump avec un Congrès divisé "pourrait ne pas aboutir à une abrogation complète de l'IRA", mais conduirait probablement les États-Unis à se retirer à nouveau de l'Accord de Paris, un processus qui prendrait quatre ans. Les républicains pourraient également restreindre l'IRA en adaptant la réglementation de l'IRS, ce qui rendrait plus difficile l'accès aux avantages fiscaux.

Pour le gérant, une victoire de Joe Biden et le contrôle de la Chambre par les démocrates permettraient probablement de préserver l'IRA, voire d'étendre le soutien réglementaire. Si Biden l'emporte mais avec un Congrès divisé, l'IRA restera protégé, mais aucune législation supplémentaire n'est attendue.

(AOF) - "Les élections américaines sont importantes car elles peuvent influencer la manière dont la politique climatique sera menée à l'avenir et comment le processus de décarbonisation sera poursuivi", affirme Marouane Bouchriha, Senior Fund Manager chez Candriam. L'administration Biden a réalisé des avancées notables en matière de politique climatique avec l'adoption de la loi "Inflation Reduction Act" (IRA), visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) des États-Unis de 40% d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2005.

