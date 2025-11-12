Canary Capital dépose un dossier pour le premier ETF MOG dans le cadre de la promotion des mème coins

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Canary Capital a déposé mercredi une demande d'autorisation réglementaire pour lancer un fonds négocié en bourse qui suivrait le cours de la pièce MOG, ce qui constitue une première pour la mème pièce, alors que les gestionnaires de fonds profitent de la popularité des ETF de crypto-monnaie.

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a été inondée de demandes d'ETF liés aux crypto-monnaies et l'agence devrait reprendre son processus d'examen une fois que le gouvernement américain rouvrira ses portes après la plus longue fermeture de l'histoire.

En septembre, l'autorité de régulation a levé le dernier obstacle à la création de dizaines de nouveaux ETF liés aux crypto-monnaies, allant du solana au dogecoin.

Si la majorité des ETF sur les actifs numériques se sont jusqu'à présent concentrés sur les jetons classiques comme le bitcoin et l'éther, d'autres, plus modestes, gagnent également du terrain malgré l'absence de cas d'utilisation avérés.

Dans le prospectus de son ETF, Canary décrit MOG comme une mème pièce.

Une mème pièce est une crypto-monnaie qui trouve son origine dans des blagues sur Internet ou des tendances virales en ligne, et dont la valeur est principalement déterminée par le battage médiatique de la communauté et l'élan des médias sociaux.

Les promoteurs et la communauté associés à MOG n'ont pas annoncé d'utilité particulière basée sur la blockchain pour MOG au-delà de son image de marque et de ses associations culturelles, a déclaré Canary dans un document.

Étant donné que MOG dépend du réseau ethereum , l'ETF peut détenir jusqu'à 5% de ses avoirs en éther pour les coûts de transaction.

Canary a choisi U.S. Bank comme dépositaire des liquidités pour ses avoirs.