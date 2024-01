Canal+ va "finaliser" fin janvier l'acquisition d'OCS

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Le groupe audiovisuel Canal+ a annoncé lundi qu'il allait "finaliser d'ici la fin du mois de janvier" l'acquisition d'OCS, le bouquet de chaînes payantes de l'opérateur de télécommunications Orange, après le feu vert sous conditions de l'Autorité de la concurrence.

Orange Studio, sa filiale de coproduction de films et séries, est également concerné. L'opération "permet de pérenniser les activités et les emplois d'OCS et d'Orange Studio", soit environ 80 postes,assure Canal+ dans un communiqué. Les équipes seront intégrées début février.

Canal+ (groupe Vivendi) et Orange avaient annoncé il y a un an un protocole d'accord en vue de ces acquisitions. L'Autorité de la concurrence a indiqué vendredi avoir donné son autorisation, cependant que "le groupe Canal Plus a souscrit des engagements visant notamment à préserver la diversité de l'offre cinématographique française".

Canal+ fait valoir qu'OCS, "dont la qualité du service et des contenus est reconnue, tant par les professionnels du secteur que par les abonnés", va "renforcer les offres Cinéma et Séries du groupe".

Et, avec Orange Studio, "le groupe Canal+, déjà propriétaire du premier studio de cinéma et de télévision européen Studiocanal, s'enrichit d'un catalogue de 1.800 œuvres audiovisuelles et cinématographiques, dont des films oscarisés comme The Artist ou The Father, ainsi que de 200 coproductions".

OCS, dont Canal+ détient déjà un tiers, a accumulé les pertes depuis sa création en 2008.