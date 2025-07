Canal+: le titre monte après une trésorerie record au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 10:20









(Zonebourse.com) - Canal+ inscrit mardi de nouveaux plus hauts depuis son introduction à la Bourse de Londres en fin d'année dernière après avoir dégagé une trésorerie record de plus de 400 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année.



Conformément aux attentes, le groupe audiovisuel a fait état ce matin d'un résultat opérationnel ajusté (Ebita) de 246 millions d'euros au titre du premier trimestre, en baisse de 21,8% d'une année sur l'autre, sur la base d'un chiffre d'affaires de 3.086 millions d'euros, en repli de 3,3% en données publiées mais en croissance organique de 0,9%.



Dans un communiqué, Canal dit viser pour le second semestre 2025 une hausse 'significative' de son Ebita par rapport au second semestre 2024.



Le groupe de médias et de divertissement précise que son flux net de trésorerie opérationnel (CCFO) a atteint un niveau historique de 416 millions d'euros grâce à la mise en oeuvre de d'initiatives en faveur de la génération de trésorerie.



Il a annoncé par ailleurs le succès de sa première émission obligataire de type Schuldschein, sursouscrite plus de deux fois avec 285 millions d'euros levés.



Enfin, Canal dit prévoir de boucler l'acquisition de l'opérateur sud-africain MultiChoice d'ici au 8 octobre, comme initialement prévu, après avoir récemment obtenu le feu vert des autorités réglementaires du pays.



Suite à toutes ces annonces, l'action progressait de 1,8% mardi en début de matinée, après avoir gagné jusqu'à 3,6% et atteint un nouveau zénith depuis son IPO à Londres datant de décembre 2024.





