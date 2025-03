Canal+ : hausse de 5,4% de l'Ebita en 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

Canal+ souligne son endettement " très limité " de 355 millions d'euros, qui lui permettra de poursuivre sa stratégie active de fusions et acquisitions.

Le 28 février 2025, le directoire a décidé de proposer aux actionnaires le versement d'un dividende ordinaire en numéraire de 0,02 euro par action pour la période se terminant le 31 décembre 2024. Cette proposition a été présentée et approuvée par le conseil de surveillance lors de sa réunion du 3 mars 2025, et sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 6 juin 2025.

(AOF) - Canal+ a dévoilé un Ebita 2024 en progression de 5,4% à 503 millions d’euros pour un chiffre d’affaires en augmentation de 3,6% à 6,45 milliards d’euros. Le groupe français revendique 26,9 millions d’abonnés sur 3 continents après avoir attiré 118000 nouveaux clients en net. "2024 a été une année charnière pour Canal+. Je suis ravi de confirmer que Canal+ est désormais sur la bonne voie pour réaliser son ambition de devenir un leader mondial des médias et du divertissement avec 50 à 100 millions d'abonnés " a déclaré son directeur général, Maxime Saada.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.