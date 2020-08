Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Canada-Trudeau nomme la vice-première ministre aux Finances Reuters • 18/08/2020 à 21:13









(Actualisé avec la nomination) par Steven Scheer OTTAWA, 18 août (Reuters) - Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a nommé mardi la vice-première ministre, Chrystia Freeland, sa plus fidèle alliée, au poste de ministre des Finances. Chrystia Freeland, 52 ans, remplace Bill Morneau, qui a démissionné lundi en raison de tensions avec le Premier ministre. Cette ancienne journaliste, passée notamment par le Financial Times et Reuters News, serait la première femme à occuper ce poste. Chrystia Freeland sera désormais chargée de relancer une économie paralysée par l'épidémie de coronavirus. Le déficit du budgétaire pour cette année pourrait atteindre 343,2 milliards de dollars canadiens (161,4 milliards d'euros), du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. (Steve Scherer et David Ljunggren, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

