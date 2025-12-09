Canada - 9 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL - Microsoft MSFT.O a déclaré qu'elle investirait plus de 7,5 milliards de dollars canadiens (5,42 milliards de dollars) au Canada au cours des deux prochaines années, alors que le géant de la technologie se concentre sur l'expansion de son infrastructure d'informatique en nuage et d'intelligence artificielle.

- Avant la fin abrupte des négociations commerciales en octobre, Ottawa et Washington discutaient de une proposition américaine qui aurait abaissé les droits de douane sur la plupart des exportations d'acier canadien vers les États-Unis, tout en limitant effectivement la quantité d'acier traversant la frontière vers le sud.

- Le gouvernement canadien envisage de modifier le code des impôts afin d'attirer les grands investisseurs étrangers vers les projets immobiliers nationaux, avec le soutien du directeur de Build Canada Homes, la nouvelle agence fédérale chargée de construire des logements abordables à grande échelle.

NATIONAL POST - Rogers Communications RCIb.TO a annoncé le déploiement d'un nouveau service satellite-mobile au Canada. Rogers Satellite propose des appels vocaux et vidéo ainsi qu'un certain nombre d'applications populaires pour obtenir des informations sur la météo et la navigation.

(1 $ = 1,3841 dollars canadiens)