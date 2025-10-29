 Aller au contenu principal
Canada - 29 octobre
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 13:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les articles suivants sont les plus importants des journaux canadiens sélectionnés. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

LE GLOBE ET LE COURRIER ** Le fournisseur américain de réacteurs Westinghouse Electric et ses propriétaires canadiens Brookfield Asset Management

BAM.TO et Cameco CCO.TO ont signé un accord avec le gouvernement américain visant à stimuler la construction de huit grands réacteurs nucléaires.

** L'Agence canadienne d'inspection des aliments se lance dans une campagne massive d'inspections après l'épidémie mortelle de listeria dans le lait végétal de l'année dernière, et examinera plus de 2 400 installations de production alimentaire qui sont autorisées à fonctionner mais qui n'ont pas encore été inspectées.

