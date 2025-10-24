Canada - 24 octobre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 octobre - Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL ** Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il mettait fin aux négociations commerciales avec le Canada, citant une récente publicité anti-tarifaire du gouvernement de l'Ontario mettant en scène le défunt président républicain Ronald Reagan.

** Le gouvernement fédéral du Canada réduit le nombre de véhicules exemptés de droits de douane que Stellantis STLAM.MI et General Motors GM.N peuvent importer des États-Unis après que les constructeurs automobiles ont renoncé à leurs engagements d'investir au Canada.

** L'unité canadienne de Citibank C.N développe ses activités dans le pays en embauchant du personnel et en recrutant davantage de clients, la banque américaine cherchant à tirer parti de "l'opportunité unique d'une génération" que représente pour le Canada le redécoupage des routes commerciales mondiales.