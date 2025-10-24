 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 178,00
-0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Canada - 24 octobre
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 11:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 octobre - Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL ** Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il mettait fin aux négociations commerciales avec le Canada, citant une récente publicité anti-tarifaire du gouvernement de l'Ontario mettant en scène le défunt président républicain Ronald Reagan.

** Le gouvernement fédéral du Canada réduit le nombre de véhicules exemptés de droits de douane que Stellantis STLAM.MI et General Motors GM.N peuvent importer des États-Unis après que les constructeurs automobiles ont renoncé à leurs engagements d'investir au Canada.

** L'unité canadienne de Citibank C.N développe ses activités dans le pays en embauchant du personnel et en recrutant davantage de clients, la banque américaine cherchant à tirer parti de "l'opportunité unique d'une génération" que représente pour le Canada le redécoupage des routes commerciales mondiales.

Valeurs associées

CITIGROUP
96,660 USD NYSE +0,35%
GENERAL MOTORS
66,835 USD NYSE -0,72%
STELLANTIS
9,244 EUR MIL +0,16%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank