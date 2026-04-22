Canada - 22 avril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL ** Le gouvernement du Premier ministre canadien Mark Carney a mis sur pied un nouveau comité consultatif Canada-États-Unis afin d'offrir des conseils dans le cadre de l'examen de l'Accord États-Unis-Mexique-Canada, qui pourrait s'avérer difficile.

** Les nouveaux avions de combat F-35 du Canada seront entretenus au Québec dans un dépôt établi grâce à une collaboration entre L3Harris LHX.N et Lockheed Martin LMT.N , bien que le nombre d'avions commandés par le Canada à l'entreprise de défense américaine reste incertain.

** L'Ontario veut limiter la propriété étrangère des terres agricoles et prévoit de libérer les terres arables du Nord pour la production alimentaire, dans le but de renforcer la souveraineté alimentaire de la province.

POSTE NATIONAL ** NorthStar Earth & Space Inc. de Montréal est en voie d'atteindre une évaluation de 300 millions de dollars après la fusion de l'ASPC avec Viking Acquisition Corp I

VACI.N .