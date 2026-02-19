 Aller au contenu principal
Canada - 19 février
information fournie par Reuters 19/02/2026 à 12:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

Rio Tinto RIO.L a déclaré avoir obtenu le contrôle majoritaire de la société canadienne Nemaska Lithium, ce qui lui permet de poursuivre ses efforts en vue de créer une entreprise intégrée dans le secteur du lithium au Québec.

Le ministre fédéral chargé du pacte commercial entre le Canada et les États-Unis, Dominic LeBlanc, a déclaré qu'Ottawa et Mexico restaient attachés à une révision trilatérale du pacte de libre-échange continental, même si les États-Unis ont lancé l'idée de le remplacer par des accords bilatéraux distincts.

Alberta Health Services a détruit environ la moitié des médicaments pour enfants importés de Turquie par la province après que l'approche des dates de péremption a fait échouer les plans de donation de l'ensemble du stock de médicaments à l'Ukraine et à d'autres pays.

