Canada - 17 février

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

LE GLOBE AND MAIL

Le marché des actions CIX Trading veut étendre les heures de transactions des actions au Canada, mais la Bourse de Toronto estime que ce nouveau projet constitue une menace potentielle pour la stabilité et l'intégrité des marchés financiers du pays.

La filiale 1832 Asset Management de la Banque Scotia a dissous sa participation dans le fabricant d'armes israélien Elbit Systems ESLT.TA , selon des documents réglementaires, après que la banque canadienne a été vivement critiquée pour cet investissement.

Mark Carney a nommé Janice Charette , une fonctionnaire, au poste de négociatrice commerciale en chef avec les États-Unis, quatre mois à peine avant une révision de l'accord de libre-échange continental aux enjeux considérables.