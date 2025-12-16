Canada - 16 décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

** Anglo American AAL.L a reçu mardi l'approbation du gouvernement canadien pour l'acquisition de Teck Resources

TECKb.TO , levant ainsi un autre obstacle majeur à la conclusion de l'opération.

** La société de services WSP Global WSP.TO a déclaré lundi qu'elle allait acquérir la société américaine d'électricité et d'énergie TRC Companies dans le cadre d'une transaction en espèces de 3,3 milliards de dollars.

** Le taux d'inflation annuel du Canada était de 2,2 % en novembre, inchangé par rapport au mois précédent, principalement en raison de la hausse des prix des aliments qui a atteint son rythme le plus rapide en plus de deux ans, a indiqué lundi Statistique Canada .

** Le constructeur automobile mondial Stellantis STLAM.MI a déclaré lundi qu'il avait embauché 1 000 nouveaux employés au cours du mois dernier à Windsor, en Ontario, où il ajoute une troisième équipe à son usine d'assemblage.