Canada - 12 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

LE GLOBE ET LE COURRIER ** La Chambre des représentants des États-Unis a soutenu de justesse une mesure désapprouvant les tarifs douaniers du président Donald Trump sur le Canada, une rare réprimande du président et des dirigeants de son parti à la Chambre à majorité républicaine.

** Telus Corp T.TO a déclaré que le chef de la direction Darren Entwistle quittera ses fonctions à la mi-2026, mettant fin à plus de deux décennies à la barre, et sera remplacé par Victor Dodig, membre du conseil d'administration et ancien chef de la CIBC.

** Magellan Aerospace MAL.TO a conclu un accord avec la société allemande ThyssenKrupp Marine Systems TKMS.DE pour la construction de torpilles lourdes et la fourniture d'un soutien à long terme au cas où le constructeur naval européen remporterait le contrat du Canada pour la construction d'une nouvelle flotte de sous-marins.

** Un plan judiciaire visant à allouer plus de 5 millions de dollars canadiens (3,68 millions de dollars) pour indemniser partiellement les anciens travailleurs de la Baie d'Hudson pour la perte de prestations d'invalidité de longue durée et d'autres prestations devrait être mis en œuvre après qu'une juge de l'Ontario a signalé qu'elle approuverait la proposition.

(1 $ = 1,3577 dollar canadien)