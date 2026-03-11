Campbell's réduit ses prévisions annuelles en raison de la baisse de la demande

* Les ventes et les bénéfices de Campbell's au deuxième trimestre ne sont pas à la hauteur des prévisions

* La société suspend son programme de rachat d'actions

* Baisse des actions d'environ 5%

Campbell's Co CPB.O a réduit mercredi ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels, et a suspendu ses rachats d'actions, alors que le fabricant de produits alimentaires emballés se concentre sur la réduction de la dette tout en s'attaquant à la faiblesse de la demande due à l'incertitude macroéconomique.

Les actions de la société ont chuté d'environ 8 % dans la matinée, atteignant leur niveau le plus bas depuis 2003.

Au 1er février, la société disposait encore d'environ 172 millions de dollars dans le cadre de son programme de rachat d'actions anti-dilutif, ainsi que de 301 millions de dollars dans le cadre de son plan de rachat stratégique.

Campbell's a dû faire face à une faible demande, les consommateurs à faible revenu ayant réduit leurs dépenses en raison de l'augmentation du coût de la vie. Les hausses de prix pratiquées par la société ces dernières années, destinées à protéger les marges contre l'augmentation du coût des intrants, ont également pesé sur les ventes.

"La réduction de la dette reste un objectif clé pour l'avenir, avec un accent particulier sur la minimisation des besoins en fonds de roulement et en investissements", a déclaré le directeur financier Todd Cunfer.

La dette de la société s'élevait à 7,08 milliards de dollars au 1er février.

Campbell's a également averti que la révision des droits de douane américains pourrait intensifier les pressions sur les coûts.

"Le tarif mondial de 10 % nouvellement imposé en vertu de l'article 122 entraînera une augmentation modeste des vents contraires tarifaires de la société au second semestre", a ajouté M. Cunfer.

La société s'attend désormais à ce que le chiffre d'affaires net organique de l'exercice 2026 baisse de 1 % à 2 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une baisse de 1 % à une hausse de 1 %, tandis que le bénéfice ajusté par action devrait se situer entre 2,15 $ et 2,25 $, en dessous de la fourchette précédente de 2,40 $ à 2,55 $.

Les entreprises de consommation, parmi les plus touchées par les tarifs douaniers du président Donald Trump, naviguent dans la dernière incertitude après que la Cour suprême des États-Unis a annulé les prélèvements antérieurs.

Les analystes, y compris Nik Modi de RBC Capital Markets, restent prudents, citant la sous-performance dans le segment des snacks, en particulier lorsque l'unité Frito-Lay PEP.O de PepsiCo réduit ses prix et relance des marques concurrentes clés.

"Les tarifs douaniers grugent les marges de l'entreprise", a déclaré Arun Sundaram, analyste à la CFRA, notant que les droits de douane sur les importations d'acier et d'aluminium s'avèrent particulièrement coûteux.

Campbell's ne semble plus avoir le pouvoir de fixation des prix qu'elle avait autrefois, a-t-il ajouté.

La société entend se concentrer davantage sur les emballages à valeur ajoutée et les promotions marketing pour augmenter les ventes du segment des snacks, bien que les analystes notent que de tels investissements pourraient accroître la pression sur les marges.

Campbell's a déclaré qu'elle était couverte à 85 % sur les matières premières, y compris le diesel de fret, et que ses prévisions excluaient tout impact potentiel du conflit iranien ou d'une hausse des prix du pétrole.

Pour le deuxième trimestre clos le 1erfévrier, les ventes nettes ont chuté de 5 % pour atteindre 2,56 milliards de dollars, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à ce qu'elles atteignent 2,61 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 51 cents, soit moins que les 57 cents attendus, selon les données compilées par LSEG.