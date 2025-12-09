Campbell's maintient ses prévisions annuelles alors que les consommateurs réduisent leurs dépenses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Campbell's Co CPB.O a maintenu ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels même si elle a battu les attentes pour le bénéfice du premier trimestre mardi, signalant que les acheteurs restent prudents face à la hausse des prix des snacks, des soupes et des condiments.

Les actions du fabricant de biscuits Goldfish, qui ont chuté d'environ 28 % cette année, étaient en baisse de 6,2 % dans les échanges de l'après-midi.

Les fabricants de produits alimentaires emballés tels que Campbell's, Kraft Heinz KHC.N et General Mills GIS.N ont augmenté leurs prix pour compenser la hausse des coûts des matières premières, principalement de l'acier et de l'aluminium utilisés dans les boîtes de conserve, ce qui a poussé les consommateurs sensibles aux prix à se tourner vers des marques de distributeur moins chères.

Mick Beekhuizen, directeur général de Campbell, a déclaré aux analystes lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats que les récentes hausses de prix étaient nécessaires pour compenser l'inflation due aux droits de douane.

"Toutefois, nous sommes conscients de l'importance d'offrir une valeur appropriée sur le marché, en particulier pendant la saison critique des soupes", a-t-il déclaré.

Les volumes globaux de l'entreprise, y compris le segment des repas et des boissons ainsi que celui des snacks, ont baissé de 3 % au cours du trimestre.

Les résultats du premier trimestre de Campbell soulignent ce qui reste une toile de fond difficile pour les entreprises alimentaires, a déclaré Connor Rattigan, analyste chez Consumer Edge, citant la pression des volumes organiques.

"Les consommateurs restent attentifs à leurs comportements d'achat et les tendances en matière de cuisine à domicile continuent de profiter à nos marques", a déclaré M. Beekhuizen.

Campbell's prévoit toujours que le chiffre d'affaires net de l'exercice 2026 restera stable ou baissera jusqu'à 2 %, et que son bénéfice annuel ajusté se situera entre 2,40 et 2,55 dollars par action.

Le chiffre d'affaires net pour le trimestre clos le 2 novembre a baissé d'environ 3 % pour atteindre 2,68 milliards de dollars, ce qui correspond largement aux estimations moyennes des analystes (2,66 milliards de dollars), selon les données compilées par LSEG, tandis que le bénéfice ajusté par action de 77 cents a battu les estimations de 73 cents.

Campbell's a également annoncé qu'elle allait acquérir 49 % du partenaire privé de Rao's dans le domaine des sauces, La Regina SPA, pour un montant de 286 millions de dollars. Cette acquisition intervient un an après le rachat du propriétaire de Rao's Homemade, Sovos Brands, pour 2,33 milliards de dollars.

L'acquisition devrait être finalisée au cours du second semestre de l'exercice 2026.