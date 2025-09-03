Campbell's élimine les colorants alimentaires synthétiques d'ici à 2026 et met en garde contre l'impact des droits de douane

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les taxes sur l'acier et l'aluminium auront un impact sur les prévisions de bénéfices de Campbell's

*

Les droits de douane devraient représenter 4 % du coût des marchandises vendues au cours de l'exercice 2026

(Mise à jour des actions, ajout du commentaire du directeur général au paragraphe 3 et du commentaire de l'analyste au paragraphe 11) par Savyata Mishra

Campbell's Co CPB.O a déclaré mercredi qu'elle supprimerait les colorants synthétiques de son portefeuille d'aliments et de boissons à partir de l'exercice 2026 et qu'elle prévoyait un bénéfice annuel inférieur aux attentes de Wall Street, pénalisé par la hausse des tarifs douaniers.

La société basée dans le New Jersey rejoint ses homologues américains , dont PepsiCo

PEP.O , Kraft Heinz KHC.O et Nestlé USA NSEN.S , en supprimant progressivement l'utilisation des colorants FD&C, en réponse à l'initiative "Make America Healthy Again" du secrétaire d'État à la santé Robert F. Kennedy Jr. et à l'évolution des préférences des consommateurs.

"Au cours du second semestre de l'exercice 2026, Campbell's ne produira plus aucun de ses aliments ou boissons avec des colorants FD&C", a déclaré le directeur général Mick Beekhuizen, ajoutant que ces colorants sont utilisés dans un nombre limité de produits.

La société remplacera les colorants artificiels dans des produits tels que les crackers Lance et le V8 Splash par des colorants naturels provenant de sources telles que le rocou et le jus de carotte violet. Ses marques régionales de snacks et de biscuits cesseront également d'utiliser des colorants synthétiques.

Les actions du fabricant de biscuits Goldfish ont augmenté de 4 % dans les premiers échanges, car il a prévu un chiffre d'affaires net pour l'exercice 2026 largement supérieur aux attentes et a dépassé l'estimation du bénéfice du quatrième trimestre.

Campbell's a déclaré que les droits de douane devraient représenter environ 4 % du coût des marchandises vendues au cours de l'exercice 2026. Elle prévoit de compenser environ 60 % de cet impact par des augmentations de prix sélectives et des économies de coûts.

Les commentaires soulignent les défis croissants que les politiques commerciales de l'administration Trump posent aux entreprises de consommation, alors qu'elles sont confrontées à la tiédeur de la demande de la part de clients en proie à l'inflation.

Beekhuizen a déclaré que les acheteurs deviennent "de plus en plus délibérés" dans leurs choix alimentaires et se concentrent sur la cuisine à la maison.

La société s'attend à ce que le bénéfice annuel ajusté par action chute de 18 % pour se situer entre 2,40 et 2,55 dollars, tarifs compris, ce qui est inférieur aux estimations de 2,63 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Les ventes nettes devraient être stables ou diminuer de 2 %, alors que les prévisions tablaient sur une baisse de 2,4 %.

Les perspectives suggèrent que la demande se stabilise, ce qui est une bonne nouvelle pour les investisseurs à court terme, a déclaré Brian Holland, analyste chez D.A. Davidson.