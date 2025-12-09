Campbell's dépasse ses estimations trimestrielles grâce aux hausses de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le commentaire d'un analyste au paragraphe 5, les prévisions pour 2026 au paragraphe 6, les actions au paragraphe 7) par Neil J Kanatt et Koyena Das

Campbell's Co CPB.O a dépassé les attentes pour ses résultats du premier trimestre mardi, le fabricant de produits alimentaires emballés ayant bénéficié de hausses de prix et d'une demande soutenue pour ses sauces et condiments.

L'inflation persistante et la volatilité des tarifs ont incité les consommateurs à faire des réserves de produits de base pour préparer les repas plutôt que de faire des folies au restaurant.

"Les consommateurs restent attentifs à leur comportement d'achat et la tendance à cuisiner à la maison continue de profiter à nos marques", a déclaré Mick Beekhuizen, directeur général de la société.

Campbell's a augmenté ses prix de manière sélective pour contrer la hausse des coûts des matières premières liée aux tarifs douaniers, même si elle risque de perdre des consommateurs au profit d'alternatives moins chères.

Les résultats du premier trimestre de l'entreprise mettent en évidence ce qui reste une toile de fond difficile pour les entreprises alimentaires, a déclaré Connor Rattigan, analyste chez Consumer Edge.

En dépit d'une amélioration trimestrielle, Campbell's a maintenu son chiffre d'affaires net pour l'exercice 2026 stable ou en baisse de 2 %, et sa prévision de bénéfice annuel ajusté à 2,40 $ et 2,55 $ par action.

Les actions du fabricant de biscuits Goldfish étaient en baisse de 2 % dans les premiers échanges.

Son homologue Kraft Heinz KHC.O a également réduit ses prévisions annuelles, tandis que General Mills GIS.N a maintenu ses prévisions annuelles.

Campbell's a annoncé séparément qu'elle allait acquérir 49 % de La Regina SPA, le partenaire privé de Rao pour les sauces, pour un montant de 286 millions de dollars. Cette acquisition intervient un an après le rachat du propriétaire de Rao's Homemade, Sovos Brands, pour 2,33 milliards de dollars.

Cette dernière prise de participation devrait être finalisée au cours du second semestre de l'exercice 2026.

Le chiffre d'affaires net pour le premier trimestre clos le 2 novembre a diminué d'environ 3 % pour atteindre 2,68 milliards de dollars, dépassant de peu les estimations moyennes des analystes qui étaient de 2,66 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sur une base ajustée, la société a gagné 77 cents par action, contre une estimation moyenne de 73 cents par les analystes.