Campari: le titre recule, résultats en-dessous des attentes information fournie par Cercle Finance • 09/05/2025 à 12:26









(CercleFinance.com) - Le titre Campari perdait plus de 2% vendredi matin à la Bourse de Milan après que le groupe de spiritueux a fait état de résultats trimestriels en repli et inférieurs aux attentes, sous le coup notamment d'une baisse de ses ventes sur le marché américain.



Le propriétaire, entre autres, des marques Aperol, Wild Turkey, Courvoisier et Grand Marnier reconnaît avoir réalisé un début d'année décevant, avec une décroissance organique de 4,2% de son chiffre d'affaires, qui a atteint 666 millions d'euros.



Les analystes l'attendaient de leur côté autour de 686 millions.



Son excédent brut d'exploitation (Ebit) ajusté s'est quant à lui contracté de 17,2% en données organiques pour s'établir à 136 millions d'euros, alors que le consensus visait 146 millions.



'Nous maintenons une approche prudente au vu de l'environnement incertain du moment, également pénalisé par la menace constituée par les nouveaux droits de douane', a déclaré Simon Hunt, son directeur général.



Le groupe a confirmé ses prévisions pour 2025, à savoir une légère croissance organique de son chiffre d'affaires et une marge opérationnelle stable, tout en reconnaissant que la visibilité était devenue 'faible'.



Concernant les tarifs, Campari a déclaré s'attendre à ce que les nouvelles barrières douanières pénalise son Ebit annuel à hauteur de 25 millions d'euros, un chiffre qui n'a pas été intégré dans ses prévisions.



La société prévient par ailleurs que l'affaiblissement du dollar, et la remontée de l'euro, pourrait constituer un autre élément défavorable cette année.



Vers 12h20, le titre Campari cédait 2%, accusant l'une des plus fortes baisses de l'indice STOXX Europe 600, alors que l'indice sectoriel européen, le STOXX Europe 600 Food & Beverage, était relativement stable.



Selon les analystes d'Oddo BHF, les résultats décevants du premier trimestre soulignent le degré de résilience moindre des acteurs de niche, Campari restant très dépendant des marchés européen et américain et de la croissance d'Aperol.



'Ce degré de diversification moindre défavorise le groupe par rapport aux acteurs diversifiés dans un contexte de marché difficile', explique la société de Bourse.





Valeurs associées DAV CAM MIL 5,992 EUR MIL -1,06%