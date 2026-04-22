Calix glisse alors que les vents contraires liés aux coûts de la mémoire pèsent sur les prévisions de marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

22 avril - ** L'action du fournisseur de plateformes de cloud et de logiciels Calix CALX.N chute de13,2 % pour atteindre 43,05 $, son plus bas niveau depuis mai

** L'action est en passe de connaître sa plus forte chute en une journée depuis janvier 2024

** Les marges brutes devraient baisser de 50 à 150 points de base en 2026, contre une expansion de 100 à 200 points de base attendue plus tôt - Co

** La marge brute ajustée du T2 se situe entre 54,25% et 57,25%, en baisse par rapport aux 59% du T1, principalement en raison de la surcharge sur les composants de mémoire - co ** J.P.Morgan réduit le PT de 70 $ à 65 $ en raison des vents contraires sur les marges qui réduisent les attentes de bénéfices à court terme, mais s'attend à une meilleure répercussion sur les revenus une fois que les vents contraires liés à la mémoire disparaîtront ** La société augmente son autorisation de rachat d'actions de 100 millions de dollars après que le bénéfice du premier trimestre a dépassé les estimations

** Sept analystes estiment que l'action est "achetée" ou supérieure, un 'conserver', PT médian à 70 $ - Données compilées par LSEG

** En incluant les mouvements de la séance, CALX a perdu plus de18,6%depuis le début de l'année