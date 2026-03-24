CALIBRE (ex CYBERGUN) : Allongement de l'horizon financier grâce au soutien de HBR Investment Group

24 mars 2026

CALIBRE annonce un allongement de son horizon financier grâce au soutien de son actionnaire HBR Investment Group.

Entre 2019 et 2025, grâce à l'importante travail de restructuration financière engagé, CALIBRE a divisé par 2 son endettement financier brut pour le ramener de près de 14 MEUR a un peu plus de 7 MEUR à fin juin 2025 et 4,3 MEUR à ce jour, dont seulement 1,3 MEUR hors dette due à HBR Investment Group dont l'échéance a été portée à 2029.

En effet, conformément à l'engagement pris en novembre 2025 [1] , CALIBRE a mis en œuvre le report partiel à mi-2029 de l'échéance de remboursement d'une dette obligataire, d'une valeur nette de 3,0 MEUR à fin 2025, souscrite par son actionnaire et associé commandité HBR Investment Group et dont la maturité initiale était en janvier 2026 [2] .

En tenant compte de cette opération, l'endettement financier brut (hors dettes financière liées à des contrats de crédit-bail) de CALIBRE à ce jour est estimée à 4,3 MEUR, dont :

0,3 MEUR à rembourser en numéraire en 2026 au titre des PGE ARKANIA et modalisé dans le plan annuel de financement ;

1,0 MEUR d'autres dettes à échéance initiale fin janvier 2026 en cours de renégociation pour en allonger la maturité ;

3,0 MEUR de dette désormais à plus d'un an, correspondant à la dette à échéance 2029.

Pour rappel, en décembre 2025, CALIBRE a renforcé sa trésorerie d'un montant brut de 0,7 MEUR par l'exercice des BSA 2022 en circulation. À l'issue de cette opération, les ultimes instruments dilutifs encore en circulation (BSA K2A et BSA K2B ) ne pourraient donner lieu qu'à la création d'un maximum de 153 actions nouvelles et il n'y a plus de contrat de financement (à prix variable ou autre).

En outre, dans le cadre du partenariat stratégique conclu avec la société EVIKE dans le domaine de l'AirSoft (pôle Civil), CALIBRE doit encore encaisser à la date de publication de ce communiqué 2,4 MEUR dont 1,2 MEUR en 2026.

Dans ce contexte, CALIBRE estime être en mesure de pouvoir faire face à ses besoins de financement au titre de l'exercice 2026 sans avoir besoin de mettre en œuvre de nouveaux instruments financiers.

Hugo BRUGIERE, représentant de la gérance de CALIBRE, indique : « Nous avions déjà terminé la réorganisation opérationnelle pour redevenir rentable. Nous avons désormais quasiment terminé la réorganisation financière. Le groupe CALIBRE s'oriente désormais vers une année 2026 positive, portée par les perspectives favorables de sa division militaire et de son pôle civil, tout en ayant une dette largement soutenable et intégralement sous contrôle. »

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A propos de CALIBRE :

Fondé en 1986, CALIBRE est un expert mondial du tir. Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, etc.), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2024, CALIBRE a réalisé un chiffre d'affaires de 44 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CALIBRE est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0013204351 – ALCYB) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

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[1] Validation de l'opération sur les BSA existants et évolution de la position de HBR Investment Group pour préparer l'avenir du Groupe

[2] Ce report intervenant au moyen de la souscription, par HBR INVESTMENT GROUP, à de nouvelles obligations simples émises par CALIBRE et payées par compensation avec une partie de la créance détenue par HBR INVESTMENT GROUP sur CALIBRE au titre des obligations existantes (dites « Obligations Cybergun »).