 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 07:17

date zone indice période
02/02/2026 France IDA Manufacturier janvier
Europe UEM IDA manufacturier janvier
Royaume Uni PMI Manufacturier janvier
Etats-Unis ISM manufacturier janvier
03/02/2026 France Indice des prix - provisoire janvier
04/02/2026 Europe UEM Prix à la consommation - estimation rapide janvier
Europe UEM Prix à la production industrielle décembre
France IDA des services janvier
Europe UEM IDA des services janvier
Royaume Uni PMI des services janvier
Etats-Unis ISM services janvier
Etats-Unis Enquête ADP sur l'emploi privé janvier
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
05/02/2026 France Production industrielle décembre
Europe UEM Vente de détail décembre
Europe UEM Décision de la BCE
Royaume Uni Décision de la Banque d'Angleterre
Allemagne Commandes à l'industrie décembre
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
06/02/2026 France Balance commerciale décembre
France Balance des paiements décembre
Allemagne Production industrielle décembre
Allemagne Balance commerciale décembre
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan février
Etats-Unis Taux de chômage janvier
Etats-Unis Demandeurs d'emploi janvier
10/02/2026 Etats-Unis Prix à l'importation décembre
Etats-Unis Ventes de détail décembre
Etats-Unis Stocks des entreprises novembre
France Taux de chômage 4T
11/02/2026 Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Indice des prix janvier
12/02/2026 Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Etats-Unis Ventes de logements anciens janvier
Royaume Uni PIB - 1e estimation 4T
Royaume Uni Production industrielle décembre
Royaume Uni Balance commerciale décembre
13/02/2026 Europe UEM PIB - estimation rapide 4T
Europe UEM Balance commerciale décembre
Espagne Indice des prix janvier
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • FORVIA SE : Une consolidation vers les supports est probable
    FORVIA SE : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 02.02.2026 07:48 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • KERING : Sous les résistances, une consolidation est probable
    KERING : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 02.02.2026 07:46 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

  • VEOLIA ENVIRONNEMENT : Les signaux haussiers sont intacts
    VEOLIA ENVIRONNEMENT : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 02.02.2026 07:46 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • SODEXO SA : Peu de risque à moyen terme
    SODEXO SA : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 02.02.2026 07:45 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank