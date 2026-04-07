CALENDRIER-Les relations difficiles entre Universal Music et Pershing Square

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mateusz Rabiega et Leo Marchandon

Pershing Square PSHP.L de Bill Ackman a proposé pour acheter Universal Music Group UMG.AS via son véhicule d'acquisition, dans le cadre d'une transaction de 64 milliards de dollars qui déplacerait la cotation du plus grand label de musique au monde d'Amsterdam à New York.

L'offre non contraignante, qui représente une prime de 78 % par rapport au cours de clôture précédent d'UMG, fait suite à des années de va-et-vient entre Pershing et le conseil d'administration d'UMG, M. Ackman faisant pression pour que le groupe soit coté aux États-Unis.

Voici quelques-unes des principales étapes franchies depuis l'entrée de Pershing dans le capital d'UMG:

Juin 2021 - Pershing Square achète une participation de 10 % dans UMG à Vivendi VIV.PA , propriété de la famille Bolloré, pour environ 4 milliards de dollars, à l'issue de pourparlers privés précédant l'entrée d'UMG à la bourse d'Amsterdam.

Septembre 2021 - Les actions d'UMG commencent à se négocier à Amsterdam après avoir été séparées de Vivendi, bondissant de plus d'un tiers et donnant au groupe une valeur de marché de 47 milliards d'euros (54 milliards de dollars).

Septembre 2023 - Pershing Square crée sa filiale SPARC Holdings et déclare qu'elle commencera à rechercher des opportunités de regroupement d'entreprises avec des "sociétés privées de haute qualité et en pleine croissance".

SPARC est une variante d'une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC), dont le marché s'est refroidi depuis son apogée en 2021, les investisseurs ayant essuyé des pertes sur de nombreuses transactions.

Novembre 2024 - Ackman déclare dans un message sur X qu'il cherche à supprimer la cotation de Pershing à Amsterdam et qu'il a entamé des discussions avec UMG pour transférer son domicile et sa cotation aux États-Unis, à la suite d'attaques contre des supporters de football israéliens à Amsterdam.

M. Ackman, qui siège au conseil d'administration d'UMG, affirme dans son message que Pershing a le droit contractuel de faire en sorte que la maison de disques soit cotée aux États-Unis.

UMG répond que M. Ackman n'a pas le droit d'exiger qu'elle devienne une société domiciliée aux États-Unis ou qu'elle se retire de la bourse d'Amsterdam.

Elle précise que Pershing a le droit de demander une cotation aux États-Unis à condition qu'une entité détenue par Pershing vende au moins 500 millions de dollars d'actions UMG dans le cadre de la procédure.

Janvier 2025 - Ackman réduit sa participation dans UMG de 10% à 7,48%. UMG déclare que Pershing a exercé son droit de demander une offre et une cotation secondaire du label musical aux États-Unis, ajoutant qu'elle lancerait une offre pour la vente de certaines actions détenues par Pershing.

Dans un billet publié sur X, Ackman indique que Pershing achèvera la vente des 500 millions de dollars d'actions d'UMG nécessaires à l'introduction en bourse.

Mars 2025 - Ackman confirme que Pershing a vendu une partie de ses actions dans UMG.

Mai 2025 - Ackman démissionne de son poste non exécutif au conseil d'administration d'UMG, invoquant de nouvelles obligations exécutives et de conseil découlant de ses récents investissements.

Juillet 2025 - Cyrille Bolloré, directeur général du Groupe Bolloré BOLL.PA , qui détient une participation de 18 % dans Universal Music, démissionne du conseil d'administration d'UMG pour se consacrer à la holding familiale.

La famille Bolloré détient une participation supplémentaire de 13 % d'UMG par l'intermédiaire de Vivendi, présidé par Yannick, le frère de Cyrille.

Mars 2026 - UMG suspend son projet d'introduction en bourse aux Etats-Unis , expliquant que les conditions de marché incertaines ont poussé sa valorisation à un niveau qu'elle a considéré comme inférieur à sa juste valeur.

(1 dollar = 0,8648 euro)