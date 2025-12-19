CALENDRIER-Le parcours de TikTok, de la sensation mondiale à la cible de Trump





Le propriétaire chinois de TikTok, ByteDance, a signé des accords contraignants avec trois investisseurs majeurs pour vendre un peu plus de 80% des actifs américains de la société à des investisseurs américains et mondiaux afin d'éviter une interdiction du gouvernement américain, a déclaré le directeur général de TikTok, Shou Zi Chew, aux employés .

La signature est une étape importante vers la résolution d'années d'incertitude quant à l'avenir de l'application de vidéos courtes aux États-Unis depuis août 2020, lorsque le président de l'époque, Donald Trump, a tenté pour la première fois, sans succès, de l'interdire.

Voici une chronologie de la saga de TikTok aux États-Unis.

2017 - ByteDance acquiert l'application vidéo américaine Flipgram et l'application de synchronisation des lèvres Musical.ly.

2018 - ByteDance intègre Musical.ly dans TikTok.

Mars 2019 - TikTok dépasse le milliard de téléchargements dans le monde sur l'App Store d'Apple AAPL.O et Google Play.

Avril 2020 - TikTok atteint les 2 milliards de téléchargements dans le monde.

7 juillet 2020 - Trump suggère qu'une interdiction de TikTok pourrait être déployée pour punir la Chine de l'apparition de la pandémie de COVID-19.

6 août 2020 - Trump publie un décret interdisant les transactions avec TikTok et ByteDance, à partir de 45 jours.

13 août 2020 - Deux sénateurs républicains envoient une lettre à la Commission fédérale du commerce pour demander une enquête sur la collecte de données par TikTok.

14 août 2020 - Trump ordonne à ByteDance de céder sa participation dans les activités américaines de TikTok dans un délai de 90 jours.

14 septembre 2020 - ByteDance choisit Oracle ORCL.N plutôt que Microsoft MSFT.O comme partenaire pour tenter de maintenir les activités de TikTok aux États-Unis.

18 septembre 2020 - L'administration Trump déclare qu'elle interdira TikTok des magasins d'applications américains à partir du 21 septembre.

Novembre 2020 - ByteDance conteste l'ordre de Trump de céder TikTok et obtient des prolongations.

2 mars 2022 - Huit États, dont la Californie et le Massachusetts, lancent une enquête pour déterminer si TikTok nuit à la santé physique ou mentale des jeunes.

20 décembre 2022 - Les États-Unis décident d'interdire TikTok sur les appareils gouvernementaux.

23 mars 2023 - Le directeur général de TikTok, Shou Zi Chew, témoigne devant le Congrès; pendant cinq heures, il nie à plusieurs reprises que l'application partage des données ou a des liens avec le Parti communiste chinois.

17 mai 2023 - Le Montana devient le premier État américain à interdire TikTok.

14 mars 2024 - La Chambre des représentants des États-Unis adopte un projet de loi qui donnerait à ByteDance environ six mois pour céder les actifs américains de TikTok, sous peine d'interdiction.

24 avril 2024 - Le président Joe Biden signe une loi donnant à ByteDance jusqu'au 19 janvier 2025 pour vendre TikTok; un échec entraînerait l'interdiction de TikTok des magasins d'applications américains et des "services d'hébergement Internet" qui le soutiennent.

7 mai 2024 - TikTok et ByteDance intentent une action en justice devant un tribunal fédéral américain afin de bloquer la loi de Joe Biden qui imposerait la cession de TikTok.

2 août 2024 - Le ministère américain de la Justice intente une action en justice contre TikTok et ByteDance pour ne pas avoir protégé la vie privée des enfants sur l'application de médias sociaux.

6 décembre 2024 - Une cour d'appel fédérale américaine confirme la loi obligeant ByteDance à céder TikTok aux États-Unis d'ici janvier 2025, sous peine d'interdiction.

18 janvier 2025 - TikTok cesse de fonctionner pour les utilisateurs aux États-Unis et disparaît des boutiques d'applications d'Apple et de Google avant l'entrée en vigueur, le lendemain, de la loi qui l'interdit pour des raisons de sécurité nationale.

19 janvier 2025 - TikTok indique qu'il rétablit le service après que le président élu Donald Trump a déclaré qu'il rétablirait l'accès à l'application aux États-Unis lorsqu'il reviendrait au pouvoir. L'échéance est repoussée au début du mois d'avril.

4 avril 2025 - Le président Trump repousse la date limite pour la vente des actifs américains de TikTok par ByteDance.

4 mai 2025 - Trump déclare qu'il repoussera la date limite du 19 juin pour la vente de TikTok.

19 juin 2025 - Trump prolonge de 90 jours le délai de vente du 19 juin, jusqu'au 17 septembre, pour la troisième fois.

29 juin 2025 - Trump déclare avoir trouvé un acheteur pour TikTok, qu'il décrit comme un groupe de "personnes très riches", lors d'une interview sur Fox News.

19 août 2025 - La Maison Blanche lance son compte TikTok officiel.

15 septembre 2025 - Des responsables américains et chinois parviennent à un accord-cadre pour que TikTok passe sous contrôle américain.

16 septembre 2025 - Donald Trump déclare que les États-Unis et la Chine ont conclu un accord qui permettra à TikTok de continuer à fonctionner et que les États-Unis annonceront le nom d'un acheteur.

Les États-Unis repoussent au 16 décembre la date limite pour vendre la propriété chinoise de TikTok.

18 décembre 2025 - ByteDance informe ses employés que ByteDance et TikTok ont signé des accords contraignants avec trois investisseurs principaux: Oracle, Silver Lake et MGX, pour former une nouvelle coentreprise TikTok U.S. nommée TikTok USDS Joint Venture LLC. La transaction devrait être finalisée le 22 janvier.