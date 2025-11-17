 Aller au contenu principal
CAC 40
8 174,78
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 07:31

date société événement
17/11/2025 Freelance.com Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Plast. Val de Loire Chiffre d'affaires annuel (Après clôture)
18/11/2025 Calibre (ex Cybergun) Assemblée générale mixte (10h00)
Home Depot Résultats
19/11/2025 Actia Group Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
Elior Group Résultats annuel (Après clôture)
Nvidia Corporation Résultats
Soitec Silicon Résultats 1er semestre
20/11/2025 Amplitude Surgical Chiffre d'affaires 1er trimestre
Damartex Assemblée générale ordinaire (18h00)
Eutelsat Assemblée générale mixte (13h30)
Genfit Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Totalenergies Gabon Chiffre d'affaires 3ème trimestre
21/11/2025 Evergreen Assemblée générale mixte (10h00)
Inventiva Chiffre d'affaires 3ème trimestre

Valeurs associées

ACTIA GROUP
3,1500 EUR Euronext Paris 0,00%
AMPLITUDE SURG.
6,250 EUR Euronext Paris 0,00%
CALIBRE
0,0003 EUR Euronext Paris -40,00%
DAMARTEX
3,8600 EUR Euronext Paris -1,03%
ELIOR GROUP
2,7700 EUR Euronext Paris +0,95%
EUTELSAT
3,2200 EUR Euronext Paris 0,00%
FREELANCE.COM
1,9800 EUR Euronext Paris -1,98%
GENFIT
3,7400 EUR Euronext Paris -0,53%
HOME DEPOT
362,410 USD NYSE -1,54%
INVENTIVA
3,4100 EUR Euronext Paris +0,59%
NVIDIA
190,1700 USD NASDAQ +1,77%
PLASTiVALOIRE
1,8700 EUR Euronext Paris -1,58%
SOITEC
37,9200 EUR Euronext Paris +0,85%
TOTALENERG GAB
184,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
TRANSITION EVERGREEN
0,3300 EUR Euronext Paris 0,00%
