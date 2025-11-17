|date
|société
|événement
|17/11/2025
|Freelance.com
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Plast. Val de Loire
|Chiffre d'affaires annuel (Après clôture)
|18/11/2025
|Calibre (ex Cybergun)
|Assemblée générale mixte (10h00)
|Home Depot
|Résultats
|19/11/2025
|Actia Group
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
|Elior Group
|Résultats annuel (Après clôture)
|Nvidia Corporation
|Résultats
|Soitec Silicon
|Résultats 1er semestre
|20/11/2025
|Amplitude Surgical
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Damartex
|Assemblée générale ordinaire (18h00)
|Eutelsat
|Assemblée générale mixte (13h30)
|Genfit
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Totalenergies Gabon
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|21/11/2025
|Evergreen
|Assemblée générale mixte (10h00)
|Inventiva
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 07:31
Valeurs associées
|3,1500 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|6,250 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,0003 EUR
|Euronext Paris
|-40,00%
|3,8600 EUR
|Euronext Paris
|-1,03%
|2,7700 EUR
|Euronext Paris
|+0,95%
|3,2200 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|1,9800 EUR
|Euronext Paris
|-1,98%
|3,7400 EUR
|Euronext Paris
|-0,53%
|362,410 USD
|NYSE
|-1,54%
|3,4100 EUR
|Euronext Paris
|+0,59%
|190,1700 USD
|NASDAQ
|+1,77%
|1,8700 EUR
|Euronext Paris
|-1,58%
|37,9200 EUR
|Euronext Paris
|+0,85%
|184,5000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,3300 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
