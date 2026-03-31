CALENDRIER-Comment l'alimentation a façonné Unilever pendant près d'un siècle

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(Ajout de détails sur l'opération au paragraphe 4)

Unilever ULVR.L a déclaré mardi qu'il allait fusionner son activité alimentaire avec le fabricant d'épices McCormick MKC.N dans ce qui serait la deuxième plus grande transaction alimentaire de l'histoire, créant ainsi une société d'une valeur d'environ 65 milliards de dollars.

Cette opération marque la fin d'une époque pour Unilever, dont les origines dans le secteur alimentaire remontent à une entreprise de fabrication de beurre datant de 1860.

Unilever conservera une participation de 9,9 % dans l'entreprise issue de la fusion, mais prévoit de la céder un an après la conclusion de l'opération.

L'accord exclut certains actifs tels que les activités d'Unilever en Inde, ont ajouté les entreprises.

La chronologie suivante retrace l'évolution d'Unilever, qui est passé d'une entreprise de savon et de margarine à la deuxième entreprise mondiale de produits alimentaires emballés après le suisse Nestlé NESN.S :

1860

La famille Jurgens, à l'origine charpentiers, commence à vendre le beurre reçu en paiement de leur travail. Le commerce s'avérant très rentable, ils s'installent à Oss, aux Pays-Bas, en 1860, pour se consacrer à la création d'une entreprise de beurre.

1869

Hippolyte Mège-Mouriès invente la margarine, un substitut du beurre fabriqué à partir de graisse de bœuf, en réponse à une demande du gouvernement français qui souhaitait une alternative abordable pour les classes populaires et les militaires.

1870

La famille Van den Bergh, négociants en beurre établis à Oss, étend son commerce florissant et commence à exporter vers l'Angleterre, le plus grand marché pour le beurre néerlandais à l'époque.

1871

En 1871, la famille Jurgens acquiert le brevet de production de margarine de Mège Mouriès. Jan Jurgens présente le produit à Simon Van den Bergh, qui développe une offre similaire. Les deux entreprises prospèrent grâce à de nouveaux produits et à des innovations.

1922

Lever Brothers Ltd, une entreprise britannique de savon et de détergents en pleine expansion, achète Wall's, une entreprise de saucisses populaire qui souhaite se lancer dans la vente de glaces.

Wall's commence à vendre des glaces directement aux clients par l'intermédiaire de vendeurs en tricycle. C'est la première fois en Grande-Bretagne que des glaces sont fabriquées en usine, pré-durcies et emballées pour la distribution de masse, sous une marque et au détail.

1927

Plusieurs entreprises de margarine, dont Jurgens et Van den Bergh, s'associent pour créer Margarine Unie - l'Union de la margarine. À ce stade, Jurgens et Van den Bergh ont des activités en Grande-Bretagne et fabriquent du fromage et des boissons non alcoolisées en plus de la margarine.

1930

Lever Brothers fusionne avec Margarine Unie pour former Unilever, créant ainsi un géant mondial des biens de consommation dans l'une des plus grandes fusions européennes de l'époque.

1943

Unilever entre sur le marché des produits surgelés en acquérant une participation majoritaire dans Frosted Foods et les droits britanniques sur la surgélation. L'opération garantit la marque Birds Eye en Grande-Bretagne et jette les bases de l'expansion d'Unilever dans le secteur des aliments surgelés. À peu près au même moment, Unilever acquiert Batchelors, spécialisée dans les légumes lyophilisés et les produits en conserve.

1946

Birds Eye lance les premiers petits pois surgelés au Royaume-Uni. À cette époque, la viande, le poisson, les glaces et les conserves ne représentent que 9 % du chiffre d'affaires total d'Unilever.

1950

Unilever lance un groupe de recherche sur la nutrition aux Pays-Bas, qui deviendra plus tard l'Institut de recherche sur l'alimentation et la santé d'Unilever.

1955

Les bâtonnets de poisson, fabriqués par Birds Eye, sont introduits au Royaume-Uni et, en l'espace d'une décennie, ils représentent 10 % de la consommation britannique de poisson.

Années 1960-1980

Unilever se développe dans les aliments emballés tels que les soupes, les sauces et les plats préparés en tirant parti de son expertise en matière de graisses et d'huiles, en investissant dans la transformation des aliments et la technologie de la chaîne du froid, et en développant des marques telles que Birds Eye et Batchelors tout en développant la distribution à travers l'Europe et l'Amérique du Nord.

Par exemple, Unilever achète Lipton International et PG Tips et devient l'une des plus grandes sociétés de thé au monde.

2000

Unilever achète Ben & Jerry's la même année que Bestfoods, qui fabrique la mayonnaise et les condiments Hellmann's ainsi que les cubes de bouillon et les soupes en poudre Knorr, dans ce qui était à l'époque la deuxième plus grande acquisition en numéraire de l'histoire.

2007

Unilever annonce des accords en vue d'acquérir la marque de boissons énergisantes Buavita en Indonésie et Inmarko, le leader des glaces en Russie.

2016

Unilever choque le marché en vendant Upfield, son activité de margarine et de pâtes à tartiner enracinée - qui possédait les marques Flora et Stork - à KKR pour 6,8 milliards d'euros (7,79 milliards de dollars).

2022

Unilever vend la majeure partie de son activité mondiale de thé à CVC Capital Partners pour 4,5 milliards d'euros, y compris les marques Lipton, PG Tips et Pukka Herbs.

2025

Sous la direction de Fernando Fernandez, Unilever se sépare de ses activités dans le domaine des crèmes glacées, qui comprennent Ben & Jerry's, Magnum, Cornetto et d'autres grandes marques mondiales. Fernandez mène également à bien la vente de The Vegetarian Butcher et de la marque de snacks sains Graze.

2026

Unilever confirme les informations selon lesquelles elle est en pourparlers avec le fabricant américain d'épices McCormick en vue d'un accord sur son activité alimentaire.

($1 = 0,8728 euro)